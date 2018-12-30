Mehmet Ayvalıtaş-Fadime Ayvalıtaş Gençlik ve Dayanışma Vakfı kuruldu

Mehmet Ayvalıtaş Fadime Ayvalıtaş Gençlik ve Dayanışma Vakfı (MAFAV) kuruluş konseri Ataşehir'de bulunan Mustafa Saffet Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. ‘Köklerimiz Gezi'de, Gelecek Ellerimizde' şiarıyla gerçekleştirilen etkinliğe Abdal Haluk Tolga İlhan, Erdal Güney, Şair Ahmet Telli, Oyuncu-Yazar Orhan Aydın, Oyuncu Fuat Onan, Sanatçı Mervan Tan, Yönetmen Hüseyin Karabey katıldı.

Gece oyuncu Fuat Onan'ın şiirleriyle başladı. Onan, "Bu Mehmet Ayvalıtaş'ın ve hepimizin anası Fadime ananın sesidir. Pir Sultan Abdal'ı söyleyen Mehmet Ayvalıtaş'ın sesidir" dedi.

Vakfın kurucu üyesi ve Mehmet Ayvalıtaş'ın kardeşi Gül Ayvalıtaş vakfın kuruluş amacını şöyle anlattı: "Büyük bir işin ilk adımlarını atmış bulunuyoruz. Daha insancıl daha adil bir yer haline getirmek için birlikte etkinlikler yapacağız. Mehmet 1 Mayıs Mahallesi'nde doğudu büyüdü. Bir çok işte çalışmıştı. Enerjik, hayat dolu bir çocuktu. Mehmet okulunu ve eğitimini yarıda bırakarak tam zamanlı ise başladı. Delikanlı bir devrimciydi. Mahallesi'nde ve çevresindeki tüm haksızlıklara karşı koydu. Gezi'de en ön saflarda yerini aldı. Tıpkı milyonlarca insan gibi. Bile isteye öldürüldü. Bu olayla ilgili kimse tutuklanmadı bile. Annemiz bu acıya daha fazla dayanamayarak kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İlk hedefimiz kütüphane açmaktı ve bunu başardık. MAFAV olarak annem ve Mehmet Ayvalıtaş'ın istediklerini yapmak, çocukların eğitimine katkıda bulunmak, gezi şehitlerimizi ölümsüzleştirmek için kurulduk. Gelecek ellerimizde köklerimiz ellerimizde sloganıyla başlıyoruz."

Mehmet Ayvalıtaş'ın babası ve vakfın başkanı Ali Ayvalıtaş, "Allah kimseye yaşatmasın. Yüreğimizin acısı onları yok edecek. Okuyamayan çocuklara sahip çıkacağız. Gerçek terörün ayakkabı kutularından geldiğini söylüyorum ben. Hor görüyorlar, gözleri doymuyor" dedi.

GEZİ DİRENİŞİNDE ÇOCUKLARINI KAYBEDEN AİLELER KONUŞTU

Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan, "Bizim çocuklarımızın ölmediğini biliyorum. Fikirleri düşünceleri idealleri yaşayacak. Bu vakfın da bu yönde çalışacağını düşünüyorum. Bize çok görev düşüyor. Ben bu yükü yaşamım boyunca taşıyacağım. Bu karanlık günlerden el birliğiyle geçeceğiz."

Ali İsmail Korkmaz'ın babası Şahap Korkmaz: "Buradayız, beraberiz. Biz de Ali İsmail adına vakıf kurduk. Çok gencimize dokunduk. Bu vakfa da inanıyoruz. İnşallah bu devam edecek"

Ahmet Atakan'ın annesi Emsal Atakan: "Biliyorsunuz ki 5 yıldır adalet arayışındayız. Gençlerimiz adalet istedi. Ölümler olmasın dediler. Emir verildi ve katledildiler. Mücadelede hepimize ihtiyacımız var. Vakıf hayırlı olsun."

Ahmet Atakan'ın babası Ali Atakan, "Haksızlık karşısında boyun eğmedik. Eğilenler utansın."

Hasan Ferit Gedik'in annesi Nuray Meray da vakfa başarılar dilerken vakfın kurucu üyesi Aydın Aydoğan "Belki ufak bir başlangıç dedik. Burada olduğum için çok sevinçli ve mutluyum" dedi. (İstanbul/EVRENSEL)