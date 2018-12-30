Mardin'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı

Mardin'in Ömerli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. 2 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Mardin- Batman yolunun Ömerli ilçe merkezi girişinde meydana geldi. Bir yolcu minibüsü ile otomobil kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Safiye Özçelik ve Şeyhmus Çakar yaşamını yitirirken, yolcu minibüsündeki 16 kişi de yaralandı.

DHA'da yer alan habere göre kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mardin ve Ömerli ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Özçelik ve Çakar'ın cansız bedenleri ise morga götürüldü. Yaralıların acil serviste tedaviye alındığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (HABER MERKEZİ)