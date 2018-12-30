Maraş'ta kar nedeniyle okullar tatil edildi
Maraş'ta Afşin, Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde yarın okullar tatil edildi.
Fotoğraf: Behçet Dalmaz/Van-DHA
Maraş'ın Afşin, Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde, kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
Kentte sabah saatlerinden başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Afşin, Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde yarın eğitime bir gün ara verilecek.
Ayrıca bu ilçelerde hamile ve engelli çalışanlarında yarın idari izinli olacağı belirtildi. (HABER MERKEZİ)
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