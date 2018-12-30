Kar nedeniyle bazı il ve ilçelerde yarın okullar tatil olacak

Kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk, orta, lise ve bazı üniversitelerde eğitime 31 Aralık pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi.

Tatil edilen il ve ilçeler şöyle:

ADIYAMAN

Adıyaman'da dün akşam başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kar yağışı nedeniyle Gölbaşı, Sincik, Besni ve Tut ilçelerinde okullar 1 gün tatil edildi.

MARAŞ

Maraş'ta ise kar nedeniyle Nurhak, Çağlayancerit, Afşin ve Ekinözü ilçelerinde ilk, orta ve liseler 31 Aralık pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca merkez Onikişubat ilçesinin karın etkili olduğu Ilıca, Tekir, Döngele ve Dönüklü bölgelerinde de okulların 1 gün süreyle tatil edildiği bildirildi.

MALATYA

Malatya ve ilçelerinde 3 gün önce başlayan kar yağışı şiddetini artırdı. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ'NDE EĞİTİME KAR TATİLİ

Malatya'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Turgut Özal Üniversitesi'nde de eğitime 1 gün ara verildi.

İnönü Üniversitesi'nin ise eğitime devam edeceği öğrenildi.

DERSİM

Dersim'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve 7 ilçesinde 31 Aralık günü eğitime bir gün ara verilirken, hamile ve engellilere idari izin verildi.

BİNGÖL

Bingöl'de Yedisu ve Yayladere ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

ERZİNCAN, SİVAS, ELAZIĞ

Elazığ, Sivas ve Erzincan’da buzlanma ve don nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. (HABER MERKEZİ)