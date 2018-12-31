Kar nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi

Kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk, orta, lise ve bazı üniversitelerde eğitime 31 Aralık pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi.

Tatil edilen il ve ilçeler şöyle:

AĞRI

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde taşımalı eğitim veren okullar ile köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.

KARS

Kars'ta okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle öğleden sonra tatil edildi.

ADIYAMAN

Adıyaman'da etkisini arttırarak devam eden kar yağışı nedeniyle Gölbaşı, Sincik, Besni ve Tut ilçelerinde okullar 1 gün tatil edildi.

MARAŞ

Maraş'ta ise kar nedeniyle Nurhak, Çağlayancerit, Afşin ve Ekinözü ilçelerinde ilk, orta ve liseler 31 Aralık pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca merkez Onikişubat ilçesinin karın etkili olduğu Ilıca, Tekir, Döngele ve Dönüklü bölgelerinde de okulların 1 gün süreyle tatil edildiği bildirildi.

MALATYA

Malatya ve ilçelerinde 3 gün önce başlayan kar yağışı şiddetini artırdı. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Malatya'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Turgut Özal Üniversitesi'nde de eğitime 1 gün ara verildi.

İnönü Üniversitesi'nin ise eğitime devam edeceği öğrenildi.

DERSİM

Dersim'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve 7 ilçesinde 31 Aralık günü eğitime bir gün ara verilirken, hamile ve engellilere idari izin verildi.

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BİNGÖL

Bingöl'de Yedisu ve Yayladere ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

BİTLİS

Bitlis il merkezi ile Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, eğitime ara verildi.

HAKKARİ

Kar yağışını etkili olduğu Hakkari'nin Çukurca ilçesinde de okulların tatil edildiği bildirildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

ERZİNCAN, SİVAS, ELAZIĞ

Elazığ, Sivas ve Erzincan’da buzlanma ve don nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. (HABER MERKEZİ)