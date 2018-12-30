Küçükköy taraftarının öldürülmesine ilişkin 9 kişi gözaltına alındı
Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada öldürülen Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel cinayetinde 9 kişi gözaltına alındı.
Fotoğraf: Cemil Özdemir/DHA
İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında (30 Aralık) oynanacak maç öncesi çıkan kavgada Küçükköy taraftarı 17 yaşındaki Muhammed Yücel bıçaklanarak, hayatını kaybetti. Yücel'in öldürülmesine ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli C.Z ve Yücel'i darp ettikleri belirlenen M.B, A.K, N.A, S.B, S.K ile yaşı küçük B.H, K.S.Ö ve E.S'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bayrampaşa Stadı'nda oynanacak Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor karşılaşma öncesi, maça gelen Küçükköy taraftarları ile Yıldırım Bosnaspor'lular arasında tartışma çıkmıştı. Kavgada bıçaklanarak yaralanan Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edilmişti. (HABER MERKEZİ)