Gıda fiyatları 2018’de yarı yarıya arttı

KAMUAR’ın araştırmasına göre 2018 yılında gıda fiyatları yüzde 48.84 oranında arttı. TÜİK araştırmalarına göre yoksullar, gıda harcamalarının büyük bölümünü ekmek, tahıl ve sebzeye ayırırken; zenginlerin gıda harcamalarının büyük bölümünü et, balık ve deniz ürünleri meydana getiriyor.

HALKIN ENFLASYONU ARAŞTIRMASI

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonuna bağlı KAMUAR’ın, Ankara’daki pazar ve marketlerden düzenli olarak derlediği fiyatları esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırması; Türkiye’de ailelerin her 100 liralık gıda alışverişinde 17.9 lirayı pirinç, ekmek, bulgur, buğday unu, makarna ve şehriye gibi ürünlere harcadığını ortaya koydu.

Araştırmada diğer ülkelere göre miktar olarak çok az tüketilmesine rağmen yüksek fiyatlara sahip olması nedeniyle et ve balık için yapılan harcamaların gıda harcamalarının yüzde 22.4’ünü oluşturduğu kaydedildi.

Tüketim harcamaları araştırmalarına göre en yoksul yüzde 10’luk kesimin harcadığı her 100 liranın 31 lirasını gıda için yaptığını, en zengin yüzde 10’luk kesimin 100 liralık harcaması içerisinde gıdanın aldığı payın ise 13 lirada kaldığını gösteriyor. TÜİK’in araştırmalarına göre yoksullar gıda harcamalarının büyük bölümünü ekmek, tahıl ve sebzeye ayırırken, zenginlerin gıda harcamalarının büyük bölümünü et balık ve deniz ürünleri meydana getiriyor.

TÜM GIDALAR ZAMLANDI

KAMUAR tarafından yapılan araştırmaya göre aralık ayında bir önceki aya göre sebze fiyatlarında 16.98, meyve fiyatlarında 15.25 oranında artış yaşandı. Et ve canlı hayvan ithalatı yapılarak kontrol altına alınmaya çalışılan et ve balık fiyatları ise bir önceki aya göre yüzde 3.07 oranında düştü. 2018 yılında gıda fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 48.84 zamlandı. Bir yılda fiyatı azalan hiçbir gıda katagorisi olmazken en yüksek artış yüzde 189.8 ile sebze fiyatlarında, en düşük artış yüzde 5.60 ile bakliyat fiyatlarında gözlemlendi. Ekmek, bulgur, un, makarna ve benzeri ürünler 2018 yılında yüzde 33.43 oranında artarken, et-balık fiyatları ise yüzde 20.17 arttı. (Ankara/EVRENSEL)