CHP'li Torun: Binali Yıldırım ‘şehir müdürü adayı’ olarak atandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı’ndan istifa etmeden AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayı olmasına tepki gösterdi. Yıldırım’ın Erdoğan tarafından “şehir müdürü adayı” olarak atandığını belirten Torun, “İstanbul seçmeni haksızlığa, adaletsizliğe, siyasi ahlaksızlığa başvuranlara dersini verecek” dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım’a “Derhal ya Meclis Başkanlığından istifa et ya da belediye başkanlığı adaylığından çekil” çağrısında bulundu.

Yıldırım’ın adaylığının demokrasi geleneğini ve seçmen haysiyetiğini zedeleğini ifade eden Torun, Yıldırım’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “şehir müdürü adayı” olarak atandığını belirtti. Yıldırım’ın her İstanbulluya hesap vereceği yönündeki sözlerini hatırlatan Torun, “Türkiye'de her seçmen gibi Meclis Başkanı da biliyor ki aslında sadece bir kişiye hesap verecek. O gel deyince gelecek, git deyince gidecek” dedi.

“Yıldırım, Meclis Başkanlığını bırakamıyor çünkü devletin arabasına, benzinine, forsuna ihtiyacı var” diyen Torun, bu adaletsizliği İstanbullu seçmenin sindirmeyeceğini söyledi. İstanbul seçmeninin kendisinden başka bir iradeye sadakati kabul etmeyeceğini belirten Torun, “İstanbul seçmeni haksızlığa, adaletsizliğe, siyasi ahlaksızlığa başvuranlara dersini verecek” dedi. (Ankara/EVRENSEL)