Bingöl'de üzerine kar kütlesi düşen genç, iş makinesiyle ezilerek öldü
Bingöl'de çatıdan üzerine kar kütlesi düşen 15 yaşındaki genç, küreme makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: Aydın Arık/AA
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çatıdan üzerine kar kütlesi düşen genç, küreme çalışması yapan iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kanireş Mahallesi'nde caddede yürüyen 15 yaşındaki Abdülmelik Bingöl'ün üzerine iş yerinin önünden geçerken binanın çatısında biriken kar kütlesi düştü.
Bu sırada caddede kar küreme çalışması yapan Karlıova Belediyesine ait iş makinesi, gencin üzerinden geçti.
Çevredekilerin fark etmesi üzerine ağır yaralı olarak Karlıova Devlet Hastanesine kaldırılan Bingöl, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)
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