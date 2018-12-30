Uludağ'da yıl sonu yoğunluğu
Yılın son gününde Uludağ'a çıkmak isteyen vatandaşlar, teleferik istasyonu önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Fotoğraf: Evrensel
Bursa'dan ve il dışından gelen vatandaşlar, yılın son gününde Uludağ'a çıkmak ve yılbaşını Uludağ'da geçirmek isteyince teleferik istasyonunda uzun kuyruklar oluştu.
Yoğunluk nedeniyle teleferikte oluşan kuyruk, yurttaşların ana yola inmemesi için araç park alanına duğru uzadı.
Vatandaşların teleferiğe binmek için oluşturduğu yoğunluk şehir trafiğine de yansıdı. Teleferik meydanında trafik akışında sıkıntı yaşanıyor. (Bursa/EVRENSEL)
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