MHP, 402 belediye başkan adayını açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçim için partisinin kesinleşen 402 belediye başkan adayını açıkladı.

İsmi açıklanan il adayların listesi şöyle:

ADIYAMAN - RIFAT ERDEM AĞRI - SERVET AL ARTVİN - MUSTAFA POLAT BOLU - İBRAHİM DOĞAN HAKKARİ - NEVZAT DOĞAN MUŞ - ŞEREFETTİN YATCİ SİİRT - MUZAFFER FURAT SİNOP - HASAN DEMİR TOKAT - ADNAN ÖZMEN DERSİM - MÜCELLA SALER UŞAK - MUHAMMET FATİH ERDOĞAN BATMAN - HAYRETTİN BEKTAŞ ŞIRNAK - BAHAR CAVLAK KİLİS - ÖMER YABANCI DÜZCE - ERDOĞAN BIYIK

Listede ayrıca İstanbul Beşiktaş'ta Serkan Toper, Maltepe'de Ahmet Baykan ve Silivri'de Volkan Yılmaz'ın isimleri yer aldı. Listedeki diğer isimler ise ilçe ve belde belediye başkan adaylarından oluşuyor.

İlan edilen listede, 3 büyükşehir ilçe, 190 ilçe, 194 belde belediye başkan adayı yer aldı. Büyükşehir ilçe belediye başkan adayları ise İstanbul Beşiktaş Serkan Toper, İstanbul Maltepe Ahmet Baykan, İstanbul Silivri Volkan Yılmaz olarak açıklandı.

MHP daha önce de 3'ü büyükşehir, 31'i il, 22'si büyükşehir ilçe, 117'si ilçe ve 75'i belde olmak üzere 248 belediye başkan adayını açıklamıştı. (HABER MERKEZİ)

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