MHP, 402 belediye başkan adayını açıkladı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, aralarında 15 ilin de yer aldığı 402 belediye başkan adayını açıkladı.
Fotoğraf: DHA
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçim için partisinin kesinleşen 402 belediye başkan adayını açıkladı.
İsmi açıklanan il adayların listesi şöyle:
- ADIYAMAN - RIFAT ERDEM
- AĞRI - SERVET AL
- ARTVİN - MUSTAFA POLAT
- BOLU - İBRAHİM DOĞAN
- HAKKARİ - NEVZAT DOĞAN
- MUŞ - ŞEREFETTİN YATCİ
- SİİRT - MUZAFFER FURAT
- SİNOP - HASAN DEMİR
- TOKAT - ADNAN ÖZMEN
- DERSİM - MÜCELLA SALER
- UŞAK - MUHAMMET FATİH ERDOĞAN
- BATMAN - HAYRETTİN BEKTAŞ
- ŞIRNAK - BAHAR CAVLAK
- KİLİS - ÖMER YABANCI
- DÜZCE - ERDOĞAN BIYIK
Listede ayrıca İstanbul Beşiktaş'ta Serkan Toper, Maltepe'de Ahmet Baykan ve Silivri'de Volkan Yılmaz'ın isimleri yer aldı. Listedeki diğer isimler ise ilçe ve belde belediye başkan adaylarından oluşuyor.
İlan edilen listede, 3 büyükşehir ilçe, 190 ilçe, 194 belde belediye başkan adayı yer aldı. Büyükşehir ilçe belediye başkan adayları ise İstanbul Beşiktaş Serkan Toper, İstanbul Maltepe Ahmet Baykan, İstanbul Silivri Volkan Yılmaz olarak açıklandı.
MHP daha önce de 3'ü büyükşehir, 31'i il, 22'si büyükşehir ilçe, 117'si ilçe ve 75'i belde olmak üzere 248 belediye başkan adayını açıklamıştı. (HABER MERKEZİ)
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