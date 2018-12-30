30 Aralık 2018 16:05

İsveç’te ‘kurulamayan hükümet’ iş güvenliğini pazarlık konusu yaptı

Sosyal Demokrat İşçi Partisi, hükümet kurmak için sağ partilerin desteğini almak amacıyla iş güvenliğini pazarlık konusu yaptı; sendikalar tepkili.

İsveç’te ‘kurulamayan hükümet’ iş güvenliğini pazarlık konusu yaptı

Fotoğraf: Pixabay

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    Murat KUSEYRİ
    Stockholm

    İsveç’te Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin hükümet kurmak için sağ partilerin desteğini almak amacıyla iş güvenliğini pazarlık konusu yapmasına sendikalar karşı çıktı. Sendika yöneticileri, iş güvenliği konusunda taviz vermektense erken seçilmelere gidilmesini istedi.

    9 AYDIR HÜKÜMET KURULAMIYOR

    İsveç’te 9 Eylül’de yapılan genel seçimlerin üzerinden 3.5 aydan fazla bir süre geçmesine rağmen hükümet hâlâ kurulamadı.

    Seçimlerden birinci parti olarak çıkan Sosyal Demokrat İşçi Partisi, Çevre Partisi Yeşiller ve Sol Parti’nin desteğine rağmen hükümeti kuracak çoğunluğu sağlayamıyor. Hükümet kurabilmesi için ‘Burjuva Blok’ içinde yer alan partilerin desteğini alması gerekiyor. Merkez Partisi ve Liberal Parti ise, Sosyal Demokratlar’ın kuracağı bir hükümete iş güvenliği yasalarını tekellerin çıkarları doğrultusunda değiştirmesi halinde destek olacağı şartını dayatıyor.

    Sosyal Demokrat İşçi Partisi Lideri Stefan Löfven, “Dagens Nyheter” gazetesinde çıkan söyleşisinde “Merkez Parti’nin iş güvenliğinde değişiklik yapmamız gerektiği görüşüne katılıyorum” ifadelerini kullanarak iş güvenliğinde taviz verebileceğini söylemesine ise sendikalar tepki gösterdi.

    SENDİKALAR: ASLA UZLAŞMAYIZ

    1.5 milyon işçiyi temsil eden İsveç İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (LO) Başkanı Karl-Petter Thorwaldsson, uzlaşma amacıyla yüzbinlerce İsveçlinin iş güvenliğinin pazarlık konusu yapılamayacağını belirterek şunları kaydetti:

    “Eğer politikacılar üyelerimizin ücretlerini düşürmek ve iş güvenliğini zayıflatmak için yasal düzenlemeler yaparlarsa LO çatışmada tereddüt etmeyecek. Biz severek daha güçlü bir İsveç’i inşa etmek için uzlaşırız. Ama sıradan insanların güvenlikleri için asla uzlaşmayız. Eğer iş güvenliğinin zayıflatılması  ve ücretlerin düşürülmesiyle erken seçim arasında bir seçim yapılacaksa bizim kararımız açıktır: Biz sendikal seçim örgütünü seferber etmeye hazırız.”

    Stefan Löfven’in açıklamalarının kendisini şaşırttığını ve kaygılandırdığını belirten İnşaat İşçileri Federasyonu Başkanı Johan Lindholm da, “Sosyal Demokratlara iş güvenliğimizi pazarlık etmeleri için yetki vermedik ve vermeyeceğiz” dedi.

    HÜKÜMET İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

    Bu arada Stefan Löfven ile Muhafazakar Parti’nin lideri Ulf Kristersson, hükümet kurmak için diğer partilerle görüşmeleri sürdürüyor. Cuma günü temasları hakkında Parlamento Başkanı Andreas Norlen’i bilgilendirecekler.

    Norlen,10 Ocak günü önce Löfven ardından da Kristersson’la görüştükten sonra ikisinden birini başbakan adayı olarak atayacak.

    16 ve 23 Ocak tarihlerinde parlamentoda yapılacak oylamada başbakan adayının gerekli desteği alamaması durumunda 21 Nisan günü erken seçimlere gidilecek.

    SOSYAL DEMOKRATLAR VE IRKÇI PARTİ TIRMANIŞTA

    İsveç’te yapılan son kamuoyu yoklaması ise Sosyal Demokrat İşçi Partisi (SAP) ve İsveç Demokratları’nın (SD) hükümet krizinden karlı çıkarak oylarını yükselttiklerini gösterdi.

    İsveç Devlet Radyosu (Sr) Ekot Haber Servisi’nin araştırmasına göre, Sosyal Demokratlar’ın halk desteği 2017 yılından beri ilk kez yüzde 30’un üzerine çıktı. Irkçı ve yabancı düşmanı İsveç Demokratları da oy oranını 2 puan yükselterek İsveç’in 2. büyük partisi konumuna yükseldi.

    Verilere göre “Kırmızı-Yeşil Blok” olarak adlandırılan Sosyal Demokrat İşçi Partisi yüzde 30.2,  Sol Parti (V) yüzde 7.8 ve Çevre Partisi Yeşiller (MP) yüzde 4.1 oranında oy alıyor.

    “Burjuva Bloku” olarak adlandırılan partilerin oylarında düşüş olduğu gözleniyor. Eylül ayında yapılan seçimlerde yüzde 19.8 oranında oy alan  Muhafazakar Parti’nin (M) oyları yüzde 18.6’ya geriliyor.

    Eylül ayında yapılan seçimlerde % 40,2 oranında oy alan Kırmızı-Yeşil İttifakın oylarının toplamı yüzde 42.1’e çıkarken sağ blokun oyları yüzde 40.7’den yüzde 37.3’e geriliyor.

    İki blok arasındaki farkın yüzde 0.5’ten yüzde 4.8’e yükselmesine rağmen “Kırmızı-Yeşil İttifak” tek başına hükümet kuracak sayıya ulaşamıyor.

    İsveç'te 101 gündür hükümet kurulamıyor

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