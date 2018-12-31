31 Aralık 2018 04:23
Son Düzenlenme Tarihi: 30 Aralık 2018 22:55

İşten atılan Elsel işçileri işe iade davası açtı

İstanbul Kartal'da bulunan Elsel Gaz Artmatürleri işçileri sendikalaştıkları için işten atıldı. İşçiler süreci Evrensel'e yazdı:

İşten atılan Elsel işçileri işe iade davası açtı

Fotoğraf: Evrensel

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    Elsel’den atılan işçiler
    İstanbul-Kartal

    Elginkan/ECA’ya bağlı Elsel Gaz Armatürleri çalışanları olarak, yıllardır emek verdiğimiz iş yerinde söz sahibi olabilmek ve daha iyi koşullarda çalışabilmek, işimizi haklarımız güvence altına alabilmek için Türk Metal Sendikasına giderek üyeliklerimizi yaptık.

    Kısa sürede çoğunluk sağlayıp yetki başvurusunda bulunurken, başvuru tarihinden kısa bir süre sonra 10 kişinin iş sözleşmesini SMS yoluyla sonlandırdılar. Gerekçe olarak performans düşüklüğü gösterilse de tabi ki sendikalaşmayı engellemek amacıyla bize karşı yapılan bir hamleydi. Zaten atılanlar 3-4 yıl hatta 16 yıldır bu fabrikada gece gündüz demeden, bayram tatil demeden çalışanlardık. Hatta işten çıkarıldığımız haftada iki vardiya çalışmıştık. Özet şudur ki anayasanın bize tanıdığı hakkı Elginkan kuruluşu olan ECA/Elsel Gaz Armatürleri hakkımızı tanımadı. Aynı zamanda vakıf adı taşıyan bu kurum bizim emeklerimizi, çoluk çocuğumuzun mağduriyetini düşünmeden bizi işten atarak cezalandırdı. ECA/Elsel Gaz Armatürleri yönetiminin bu kanunsuzca ve onur kırıcı davranışından vazgeçmesini, atılan işçilerin işe alınmasını istiyoruz.

    27/12/2018 günü de adliyeye giderek işe iade davamızı sendika avukatlarıyla birlikte açmış bulunduk. Biliyoruz ki sendikalı olmak bir suç değil anayasal haktır. Biz de anayasal hakkımızı kullandığımız için işimizden atıldık.

    Sendikamızla birlikte bu haklı mücadeleyi hukuki yollardan da sürdürmeye devam edeceğiz.

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