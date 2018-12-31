    • Flormar işçileri: Yeni yıldan beklentimiz sendikalı çalışmak

    Sendika hakkı için direnen Flormar işçilerinin yeni yıldan beklentileri: Sağlık, mutluluk ve sendikalı çalışmak.

    31 Aralık 2018 09:19
    Son Güncellenme Tarihi: 31 Aralık 2018 12:35
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    Mahmut ALTINTAŞ
    Hasret Gültekin KOZAN
    Kocaeli

    Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde (GOSB) bulunan Flormar kozmetik fabrikasında sendikalaştıkları için işten atılan Petrol-İş üyesi işçiler direnişlerini sürdürüyor. Fabrika önünde soğuğa rağmen çoğu kadın, 231 gündür direnişlerini devam ettiren işçilerle yeni yıldan beklentilerini konuştuk. İşçiler 2019’da sendikalı bir şekilde işlerine dönmek istiyor.

    ‘SENDİKALI OLARAK İŞE DÖNMEK İSTİYORUZ’

    Zuhal Aktaş, 2018’in kendileri için iyi bir yıl olmadığını belirterek, “2019’dan beklentim sağlıklı bir yaşam ve sendikalı bir şekilde işime geri dönmek. Sendikal örgütlenmelerin daha çok olduğu bir yıl diliyorum” dedi. Pınar Koca da 2018’in kendileri için zorlu geçtiğini belirterek, “Mayıs ayından bu yana direnişimiz sürüyor, 9 aydır işsiziz. 2019’dan beklentim sendikalı bir şekilde işe dönmek” diye konuştu. Erdinç Gaffari de “2018 direnişle geçti, tabi zorlu geçti. Şu ana kadar bir çözüm de olmadı. 2019’dan beklentim bu sorunların çözülmesi, daha iyi bir gelecek” dedi. Nihade Erdoğdu, “2018 çok zordu. Mayısın 15’inden bu yana direniş alanındayız. 2019’dan sağlık, huzur, mutluluk ve sendikalı bir şekilde işime geri dönmek istiyorum” diye konuştu. Mahir ise “2018 geçirdiğim en kötü yıllardan biriydi, işimden oldum. 2019’dan beklentim 2018 gibi olmaması” dedi.

    Direniş alanına ziyaretimiz sırasında Petrol-İş Genel Örgütlenme Sekreteri Mustafa Mesut Tekik, Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz, Gebze Şube Başkan Yardımcısı Şivan Kırmızıçiçek ve Tekno Kauçuk Baştemsilcisi Dönmez Aytekin’in de görüşlerini aldık. Tekno Kauçuk işçileri direnişte olan arkadaşlarına yeni yıl hediyesi olarak çikolata getirmiş, onu ulaştırıyordu.

    ‘KANSIZ, SAVAŞSIZ BİR YIL’

    Petrol-İş Genel Örgütlenme Sekreteri Mustafa Mesut Tekik, “Bu direnişi salt Flormar emekçisi kadınlara veya salt Petrol-İş’e indirgemek çok sığ bir yaklaşım olur. Burada esasen Türkiye’deki tüm işçi sınıfının, tüm emek, kadın örgütlerinin direnişi var” dedi. Direnişçi işçilerin kendileriyle dayanışma içerisinde olan her kesime bir borcu olduğunu söyleyen Tekik, “Bu morali arttıran, direnç ruhu veren, ülkenin dört bir yanında buraya gelemeyen ancak dayanışma içerisine giren herkese buradaki eylemci kitlesinin de bir borcu var. Bu borç da buradan zaferle ayrılmaktır” diye konuştu. 2019’dan demokrasi ve adalet beklediklerini aktaran Tekik, “Tüm Türkiye’de ve tüm Ortadoğu’da kansız, savaşsız bir yıl olmasını bekliyoruz” dedi.

    ‘YENİ YILA YENİ UMUTLAR İLE GİRMEK İSTERİZ’

    Petrol-İş Şube Başkanı Süleyman Akyüz de 2018’in iyi geçmediğini vurguladı. “Hem Türkiye ekonomisi açısından hem siyasi açıdan sıkıntılı bir yıl oldu” diyen Akyüz şöyle devam etti: “Üstüne üstlük bir kriz de yaşadık. Bu krizi hissediyor ve yaşıyoruz. Tabi 2019 başlarken yeni yıla yeni umutlar ile girmek isteriz ama böyle bir görüntü yok. 2019’un hem ülkemize hem de tüm insanlığa barış yılı olmasını diliyorum. Huzur, güven, insan haklarına saygının olduğu, emek ve emekçinin haklarının verildiği, örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırıldığı bir dönem olmasını istiyorum. Ama maalesef siyasal anlamda hep günü kurtarma, ülkeyi düşünmemenin olumsuzluklarını yaşıyoruz. Bugün işsizlik had safhada, yolsuzluk diz boyu, karmaşa içerisindeyiz. Demokrasi ve insan haklarının uygulanmadığı bir ortamda yaşıyoruz. 2019’da tüm bu olumsuzlukların ortadan kalkmasını, daha istikrarlı bir yönetim anlayışı ile devam etmesini ve demokrasinin uygulanmasını istiyoruz.”

    ‘SERMAYE SALDIRILARININ GERİLETİLDİĞİ BİR YIL’

    Petrol-İş Gebze Şube Başkan Yardımcısı Şivan Kırmızıçiçek ise 2018’de sermayenin saldırılarının yoğun olduğunu ama bunun karşısında işçilerin de ayağa kalktığını vurguladı. “2018’i direnişlerle kapatacağız gibi görünüyor” diyen Kırmızıçiçek, “Biz işçi ve emekçiler, emekten yana olan herkesin 2019’da sermayenin saldırılarına karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Yapacak tek şey var direnmek, gücümüzü birleştirmek. 2019 yılında emeğin, alın terinin yüceldiği, sermaye saldırılarının geriletildiği bir yıl olmasını diliyorum” diye konuştu.

    TEKNO KAUÇUK İÇİLERİ ÇİKOLATA GETİRDİ

    Direniş alanına işçilere yeni yıl hediyesi olarak çikolata getirip dağıtan Tekno Kauçuk işçileri adına konuşan Baştemsilci ve Şube Yönetim Kurulu Üyesi Dönmez Aytekin “Flormar direnişiyle çayımızı çorbamızı paylaştık, paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün de yılbaşı hediyesi olarak, dayanışma adına çikolata takdim ettik arkadaşlarımıza. Sonuna kadar ne olursa olsun emekçi arkadaşlarımızın yanındayız. 2019’dan beklentimiz; işçiler, emekçiler ve ülkemiz için hayırlı olması. Ancak gidişat hiç iyi görünmüyor” dedi.

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