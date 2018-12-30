Arjantin hükümetinde zam istifası

Güney Amerika ülkesi Arjantin’de yeni yıl için elektriğe yüzde 55, doğal gaza da yüzde 35 zam yapıldı. Enerji Sekreteri Javier Alfredo Iguacel, zam yapılacağını açıklamasından bir gün sonra istifa etti.

İstifasını sosyal medyadan duyuran Iguacel, “Devlet Başkanı’na (Mauricio Macri) açıkladığım nedenlerden dolayı, Enerji Sekreterliği görevimden istifa ediyorum” ifadesini kullandı. Iguacel, paylaşımında Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri’ye olan bağlılığına da değindi. Öte yandan, Iguacel’in istifasına dair hükümet kanadından bir açıklama gelmedi.

Renuncia Iguacel y asume Lopetegui, núcleo duro de lo peor del Macrismo. Todo apunta a un 2019 peor que este año nefasto que dejan atrás. pic.twitter.com/N9UGKhIBww — Hugo Yasky (@HugoYasky) 28 Aralık 2018

‘BAKANLAR GİDİYOR ZAMLAR KALIYOR’

Arjantin Enerji Sekreterliği, 2015’te bakanlık olarak kurulmuş ancak geçen eylül ayında “ekonomik önlem” gerekçesiyle sekreterliğe dönüştürülmüştü.

Arjantin Hazine Bakanı Nicolas Dujovne önceki gün, ulaşım ve doğal gazın yanı sıra 2019 yılında kademeli olarak elektrik kullanımına yüzde 55 zam yapılacağını açıklamıştı.

Telesur’un haberine göre doğal gaza yapılacak zamların nisan ayına kadar yüzde 35’i bulacağı belirtildi.

İstifa haberi Arjantin meclisinde de tartışma yarattı. Senatör Pino Solanas konuyla ilgili, “Bakanlar gidiyor yüksek zamlar kalıyor” yorumu yaparken, İlerici Cephe Milletvekili Magdalena Odarda da, isimler değişse de “vahşi kemer sıkma” politikalarının sürdüğüne dikkat çekti. (DIŞ HABERLER)