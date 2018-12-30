CHP Milletvekili Gürer: Diplomalı işsizler için ne yapılıyor?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üniversite mezunu işsizlerin yaşadığı sorunu, Milli Eğitim Bakanlığına yönelttiği soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Gürer, önergesinde, “Üniversitelerin son beş yılda mezunlarının iş bulabilme durumları izlenerek gerekirse bu çerçevede yükseköğrenim programlarında değişikliğe gidilmesi sağlanmakta mıdır? Bu tür örnek çalışmalar var mıdır?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi.

Önergeyi yanıtlayan Selçuk, yükseköğretim alanında istihdam odaklı politikaların oluşturulması için Yükseköğretim Programları Danışma Kurulunun kurulmasına karar verildiğini bildirdi. Bakan Selçuk, Kurulun bazı bakanlıklar ve TOBB’dan genel müdür seviyesinde görevlendirilecek 7 üyeden oluşacağını açıkladı. Selçuk, kurula YÖK Başkanının, başkanlık edeceğini de sözlerine ekledi.

Gürer ise Türkiye’de işsizlik sorununun her geçen gün daha da arttığına dikkat çekti. Türkiye genelinde işsiz sayısının örtülü 6 milyonu aştığını vurgulayan Gürer, en az 1 milyon işsizin ise üniversite mezunlarından oluştuğunu kaydetti.

‘KURUL NE ZAMAN FAALİYETE GEÇECEK?’

Gürer, “Sayın Bakan soru önergemize verdiği yanıtta, geçtiğimiz yıl haziran ayında çıkarılan bir kanun kapsamında oluşturulan kuruldan bahsediyor. Yanıttan anlaşıldığına göre aradan bir buçuk yıl geçmesine rağmen bu kurulun halen faaliyete geçmediği anlaşılıyor. Üniversite mezunu işsizliğin önlenebilmesi için kurul oluşturmak sorunu çözecek gibi görünmüyor. Öncelikle üretime dayalı politikaların oluşturulması gerekiyor” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)