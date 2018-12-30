Putin'in Erdoğan'a yeni yıl mesajında Avrasya ve Suriye vurgusu

Devlet başkanlarına yeni yıl mesajları gönderen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye gönderdiği mesajda "Türkiye ve Rusya’nın, Avrasya'nın güvenliğini birlikte güçlendirmeye devam edeceğine eminim" denildi.

Putin, "Moskova ve Ankara'nın ortak çabalarıyla Suriye'de terörizmle mücadeleye ve bu ülkedeki siyasi sürece kararlı bir katkı sağlanıyor" dedi.

Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'a gönderdği yeni yıl mesajında da "ABD-Rusya ilişkileri uluslararası güvenlik ve stratejik istikrarın korunması konusunda kilit önemde olmayı sürdürüyor" dedi. Putin, ABD ile çok sayıda konuda diyaloğa hazır olduklarını söyledi.

Dün, Türkiye ile Rusya heyetleri Moskova'da Suriye gündemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "Rus ortaklarımız ve İran’la yakın iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Çabalarımızı birlikte koordine edeceğiz ve Suriye’de kalıcı bir barış için, siyasi çözüm için önümüzdeki süreçte çabalarımızı yoğunlaştıracağız" derken Lavrov, "Suriye’deki siyasi çözüm sürecinin daha hızlı ilerlemesi konusunda umutluyuz ve yeni yıla bu umutla giriyoruz" ifadesini kullandı. (DIŞ HABERLER)