Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'rant projesinden' geri adım atmıyor

Yusuf YAVUZ

Antalya

14 gün önce iş makinesini yutan ve peyzaj çalışmasına zarar veren Boğaçayı’daki projenin açılışa hazır olduğunu duyuran Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, “Herhangi bir taşkın yaşanmaması, projenin ne kadar doğru olduğunu gösterdi” açıklaması şaşkınlık yarattı.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki Boğaçayı’da Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan peyzaj ve çevre düzenlemesi 14 gün önce sel riskiyle karşı karşıya kaldı. 16 Aralık günü yağan yağmurla suları yükselen nehir yatağı yapılan peyzaj uygulamasını kısmen tahrip ederken bir iş makinesi de suya gömülmüştü. Ancak AKP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel imar rantı eleştirilerine neden olan projeden geri adım atmadı. Belediyeden yapılan duyuruda, projenin ilk etabının açılışa hazır olduğu belirtilerek, “Her türlü afet ve taşkın riskine karşı önlem alınan projeyle, Konyaaltı bölgesini tehdit eden ciddi taşkın ve sel riskinin de önüne geçildi. Geçtiğimiz haftalarda yağan yüzyılın rekor yağışında Boğaçayı’nda herhangi bir taşkın yaşanmaması, projenin ne kadar doğru olduğunu gösterdi” ifadelerine yer verilmesi dikkat çekti.

70 DEKARLIK ALAN YAPILAŞMAYA AÇILACAK

Antalya’daki meslek odalarının ve bazı kitle örgütlerinin tepkisini çeken ‘çılgın proje’, Konyaaltı ilçesinde bulunan ve yoğun yağışlarda büyük taşkınlara sebep olan Boğaçayı havzasında yeni imar ve rekreasyon alanları oluşturmayı amaçlıyor. Proje kapsamında ilan edilen muhasara bölgesinde yaklaşık 100 dekarlık alanın 70 dekarı yapılaşmaya açılacak.

14 GÜN ÖNCE İŞ MAKİNESİNİ YUTTU, PEYZAJ UYGULAMASINI TAHRİP ETTİ

Sel ve taşkın riski başta olmak üzere kıyı erozyonu, tuzlanma ve proje alanının yakınında bulunan içme suyu kaynaklarının zarar göreceği endişelerine rağmen projenin ilk etabı olarak duyurulan alanda taşkın koruma ve peyaj çalışması ile çevre düzenlemesi yapıldı. 15-16 Aralık’ta yağan şiddetli sağanakta suları yükselen Boğaçayı, yapılan peyzaj uygulamasının bir kısmını tahrip ederken, bir iş mekinesi de sulara gömüldü.

KAMUOYU PROJEDEN VAZGEÇİLMESİNİ BEKLERKEN AÇILIŞI DUYURULDU

Antalya’da projeye tepki gösterenler bu girişimden vazgeçilmesi çağrılarını yinelerken Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in çalışmaları yerinde incelemesinin ardından yapılan açıklamada, projenin birinci etabı olarak anılan çevre düzenlemesinin açılışa hazır olduğu duyuruldu.

‘BATAKLIKTI, KARTPOSTALLIK GÖRÜNÜME KAVUŞTU’

“Bataklıktan muhteşem bir yaşam alanına dönüşen Boğaçayı, kartpostalları süsleyecek bir görünüme kavuştu” ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasında, şöyle denildi:

“Belediye şirketi ANTEPE’nin yürüttüğü rekreasyon çalışması ile Boğaçayı bambaşka bir görünüme büründü. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de proje alanını inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Seyir terasları, yürüyüş ve bisiklet yolları, ışıl ışıl aydınlatması ve yeni görüntüsüyle Boğaçayı, Antalya’nın yeni yaşam alanına dönüştü. Rekreasyon çalışması ile Boğaçayı’nın denizle buluştuğu alanın doğusunda ve batısında toplam 1200 metre uzunluğunda çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Yürüyüş yollarının yanı sıra, Konyaaltı Sahil Projesi’ndeki bisiklet yolu ile bütünleşen 650 metrelik bisiklet yolu yapıldı. Boğaçay çevre düzenlemesi boyunca oluşturulan ahşap seyir terası, gölgelikler ve oturma alanları ile alana gelen vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirmeleri sağlandı.

Çocuk oyun alanları, basket sahası, sokak antrenman parkuru, açık fitness alanı ve iki adet halka açık tuvalet düzenlendi. Sisli kuru havuz yapılırken, amatör balıkçılar için 4 balık tutma yeri oluşturuldu. Mevcut tüm ağaçların korunduğu projede yeni 2300 ağaç ve 300 bin çalı bitkisi dikildi. Proje alanının kuzey batısında yer alan ağaçlık bölümden geçen dere ve çevresi ıslah edilerek, adeta bir mesire alanına dönüştü. Işıl ışıl aydınlatması ile Boğaçayı, gecesi ayrı güzel, gündüzü ayrı güzel oldu. Antalya’ya yakışır hale getirilen Boğaçayı, kentin marka değerine değer katacak ve turizm cazibesini de artıracak bir çekim merkezi oldu.

Her türlü afet ve taşkın riskine karşı önlem alınan projeyle, Konyaaltı bölgesini tehdit eden ciddi taşkın ve sel riskinin de önüne geçildi. Geçtiğimiz haftalarda yağan yüzyılın rekor yağışında Boğaçayı’nda herhangi bir taşkın yaşanmaması, projenin ne kadar doğru olduğunu gösterdi.”