'Sarı Yelekliler' eylemlerinin 7. haftasında 'Macron istifa' dedi

Fransa'daki eylemlerin yedinci haftasında 'Sarı Yelekliler' ülkenin değişik kentlerinde yeniden sokağa çıktı. Yol kapatma eylemlerinin yapıldığı protestolarda "Macron İstifa" talebi dile getirildi.

PARİS'TE POLİS BİBER GAZIYLA SALDIRDI

Vatandaşların bir kısmı dün öğle saatlerinde Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde toplandı. Buradaki gösteri öncekilere kıyasla sakin geçti.

Yüzlerce vatandaş, kentteki bazı medya kuruluşlarının binalarının önünde bir araya geldi. Burada polis ile barikatları aşmak isteyen vatandaşlar arasında arbede çıktı. Polis, Beaugrenelle alışveriş merkezinin yakınlarında vatandaşlara biber gazıyla saldırdı. Yürüyüşe devam eden vatandaşlar, Trocadero Meydanı'nda "Macron istifa" sloganları attı. Polis köpeklerle eylemi engellemeye çalıştı.

'Sarı Yelekliler' eylemlerinde şiddet uygulayan polislere soruşturma

MERKEZ BANKASI BİNASININ KAPISI ATEŞE VERİLDİ

Rouen kentindeki eylemde çatışmalar yaşandı. Polisin biber gazı kullandığı eylemde bazı vatandaşlar çöp bidonlarını ve Merkez Bankası binasının kapısını ateşe verdi.

BORDOUX'DAKİ EYLEME 2 BİN 400 KİŞİ KATILDI

Bordeaux'daki eyleme yaklaşık 2 bin 400 kişinin katıldı. Polis, burada da vatandaşlara biber gazıyla saldırdı.

AMİENS'DA 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Amiens'daki eylemde 10 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 'Sarı Yelekliler', ülke çapında pek çok bölgede yol kapatma eylemi yaptı.

PARİS'TE 57 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Paris Emniyet Müdürlüğü, kentte düzenlenen gösterilere 800 kişinin katıldığını ve çıkan olaylarda 57 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Geçen hafta düzenlenen gösterilere ülke çapında 38 bin 600 kişi katılmış, 142 kişi gözaltına alınmıştı. Paris'te düzenlenen gösterilere ise 2 bin kişinin katıldığı belirtilmişti.

'SARI YELEKLİLER' EYLEMLERİ

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ve Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen 'Sarı Yelekliler' eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Vatandaşlar, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor. Ayrıca hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyorlar.

Eylemlerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 4 bin 341 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı. (DIŞ HABERLER)