Bangladeş'te seçim gününde çatışma yaşandı: 17 kişi yaşamını yitirdi

Bangladeş'te halk, 11. genel seçimler için sandık başına gitti. İktidar ve muhalefet parti taraftarları arasında çıkan çatışmalarda en az 17 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi ise yaralandı.

Daily Star'ın haberine göre, milyonlarca kişinin genel seçimler için sandık başına gittiği ülke, seçimle ilgili birçok şiddet olayına sahne oldu.

Ülkenin 13 bölgesinde seçimle ilgili, çoğu iktidar ve muhalefet partisi destekçileri arasında çıkan çatışmalarda, geceden bu yana 17 kişi hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre 64 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.

Yerel basında çıkan haberlerde, 22 adayın seçimden çekildiği belirtildi.

Muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Parti (BNP) kıdemli Eş Genel Sekreteri Ruhul Kabir Rizvi, basına yaptığı açıklamada, 100'den fazla seçim bölgesinde oylamada hile yapıldığını, bazı muhalefet temsilcilerinin ve seçmenlerin engellendiğini ileri sürdü.

Polis Müfettişi Muhammed Cavid Patvary, gazetecilere verdiği demeçte, "Birkaç istisnai olay dışında seçimlerin barışçıl bir ortamda gerçekleştiğini" söyledi.

Yerel haber ajansı UNB'ye göre, Başbakan Şeyh Hasina, oylamada usulsüzlük yapıldığı iddialarını reddederek “Halkın verdiği kararı kabul edeceğim" dedi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

160 milyonu aşan bir nüfusa sahip olan ülkede 104 milyondan fazla kayıtlı seçmen var. Seçimler öncesi yaşanan çatışmalar sebebiyle yoğun güvenlik önlemleri altında gidilen seçimde 650 bin güvenlik görevlisi görev aldı.

Ülke genelinde yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, yerel saatle 16.00'da sona erdi.

Çoğu, iktidardaki Şeyh Hasina liderliğindeki Avami Birliğinin öncülüğündeki Büyük İttifak, muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partinin (BNP) öncülük ettiği ve Dr. Kemal Hüseyin'in liderliğindeki Ulusal Birlik İttifakı ile solcu partilerden oluşan demokratik ittifakı altında yer alan 39 siyasi parti seçime katıldı.

Seçimlerde, bin 848 milletvekili adayı parlamentodaki 300 sandalyeden 299'u için yarışıyor. Ulusal Birlik İttifakı adayının ölümü üzerine bir bölgedeki seçim 27 Ocak'a ertelenmişti.

Muhalefetteki BNP lideri ve ülkenin eski başbakanlarından Halide Ziya, zimmete para geçirme suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılması nedeniyle genel seçimlere katılamadı.

Öte yandan Bangladeş Seçim Komisyonu, Cemaat-i İslami Partisinin kaydının, Yüksek Mahkemenin 2013 yılında aldığı karar uyarınca iptal edildiğini ve partinin 30 Aralık'taki seçimlere katılamayacağını duyurmuştu.

Bangladeş ordusunun halkla ilişkiler bürosu, askerlerin 2 Ocak'a kadar görevleri başında olacaklarını açıklamıştı.

Bangladeş'te 5 Ocak 2014'te yapılan genel seçimi iktidardaki Avami Birliği kazanmıştı.

2014 SEÇİMLERİ

Ülkede 5 Ocak 2014'te, Bangladeş Milliyetçi Partisi önderliğindeki 18 partili ittifak ile sol, sağ, merkez ve İslami çizgideki diğer partilerin boykot ettiği seçime 40 kadar kayıtlı siyasi parti arasından yalnızca iktidardaki Avami Birliği ile onu destekleyen 7 parti katılmıştı.

Ulusal Seçim Komisyonunun 8 Ocak 2014'te resmi gazete yayımlanan bildirisine göre, 300 sandalyeli parlamentoda, Avami Birliği 229, Ulusal Parti 33, İşçi Partisi 6, Ulusal Sosyalist Parti 5, Bağımsızlar 14 ve diğer partiler 3 sandalye kazanmıştı.

Halide Ziya'nın önderliğini yaptığı 18 partiden oluşan muhalefet ittifakı, 2014 seçiminin ardından ülkede yol kapatma eylemleriyle ulaşımı engellemişti.

Muhalefetin, Başbakan Şeyh Hasina'nın istifa etmesi talebi ve seçime hile karıştırıldığı gerekçesiyle boykot ettiği 5 Ocak 2014 seçiminin tekrarlanması istemiyle düzenlenen eylemlerde 120'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. (DIŞ HABERLER)

2018'de dünyada öne çıkan protestolar ve grevler

2018'de Ortadoğu'da neler yaşandı?