Bangladeş'te genel seçimleri Büyük İttifak partisi kazandı

Bangladeş'te dün halk, 11. genel seçimler için sandık başına gitti. İktidardaki Şeyh Hasina liderliğindeki Avami Birliğinin öncülüğündeki Büyük İttifak partisi birinci oldu. Büyük İttifak parlamentodaki 300 sandalyeden 288'ini kazandı.

Daily Star'ın haberine göre, Muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partinin (BNP) öncülük ettiği ve Dr. Kemal Hüseyin'in liderliğindeki Ulusal Birlik İttifakı parlamentodaki 7 sandalyenin sahibi olurken, bağımsız ve diğer partilerden adaylar ise 3 sandalye ile parlamentoda temsil edilecek.

Çoğu, iktidardaki Şeyh Hasina liderliğindeki Avami Birliğinin öncülüğündeki Büyük İttifak, muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partinin (BNP) öncülük ettiği ve Dr. Kemal Hüseyin'in liderliğindeki Ulusal Birlik İttifakı ile solcu partilerden oluşan demokratik ittifakı altında yer alan 39 siyasi parti seçime katıldı.

Seçimlerde bin 848 milletvekili adayı parlamentodaki 300 sandalyeden 299'u için yarıştı. Ulusal Birlik İttifakı adayının ölümü üzerine bir bölgedeki seçim 27 Ocak'a ertelenmişti.

Avami Birliği, üçüncü dönemde de ülkede hükümeti kurmak için gerekli çoğunluğu elde etmiş oldu. Bangladeş'te hükümet kurmak için 300 sandalyeden 151'ine sahip olmak yetiyor.

Bangladeş Seçim Komisyonu, Cemaat-i İslami Partisinin kaydının, Yüksek Mahkemenin 2013 yılında aldığı karar uyarınca iptal edildiğini ve partinin 30 Aralık'taki seçimlere katılamayacağını duyurmuştu.

Bir seçim bölgesindeki oyların yeniden sayılacağı belirtilirken, Ulusal Birlik İttifakı adayının ölümü üzerine bir bölgedeki seçim 27 Ocak'a ertelenmişti.

ÇATIŞMALARDA YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 19'A YÜKSELDİ

Ülkede seçimle ilgili gerçekleşen saldırılar ve iktidar ile muhalefet taraftarları arasında çıkan çatışmalarda, dün geceden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a çıktı.

20'den fazla bölgede yaşanan çatışmalarda 200'den fazla kişinin yaralandığı, olaylarla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Kayıtlı 160 milyondan fazla seçmenin bulunduğu Bangladeş'te, seçimlerde 650 binden fazla güvenlik görevlisi emniyeti sağlamak için görev yaptı.

MUHALEFETTEN 'SEÇİMİ İPTAL EDİN' ÇAĞRISI

Diğer yandan, muhalefetteki BNP'nin öncülük ettiği Ulusal Birlik İttifakının lideri Dr. Kemal Hüseyin Bangladeş Seçim Komisyonuna seçimleri iptal etmesi çağrısında bulundu.

Oylamada hile, oy kullanma noktalarının Avami Birliği destekçileri tarafından ele geçirilmesi gibi usulsüzlükler yapıldığını savunan Hüseyin, bu sebeple muhalefetin yaklaşık 100 adayının seçimden çekildiğini belirtmişti. Hüseyin, "Seçim Komisyonunun bu seçimi geçersiz ilan etmesini ve tarafsız bir hükümet yönetiminde yeni bir seçim yapılmasını istiyoruz" ifadesini kullanmıştı.

HALİDE ZİYA SEÇİME KATILMADI

Muhalefetteki BNP lideri ve ülkenin eski başbakanlarından Halide Ziya, zimmetine para geçirmek suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılması nedeniyle genel seçimlere katılmadı. Halide Ziya, 1991-1996 ve 2001-2006 dönemlerinde iki kez başbakanlık yapmıştı.

2014 SEÇİMLERİ

Ülkede 5 Ocak 2014'te, Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) önderliğindeki 18 partili ittifak ile sol, sağ, merkez ve İslami çizgideki diğer partilerin boykot ettiği seçime 40 kadar kayıtlı siyasi parti arasından yalnızca iktidardaki Avami Birliği ile onu destekleyen 7 parti katılmıştı.

Ulusal Seçim Komisyonunun 8 Ocak 2014'te resmi gazete yayımlanan bildirisine göre, 300 sandalyeli parlamentoda, Avami Birliği 229, Ulusal Parti 33, İşçi Partisi 6, Ulusal Sosyalist Parti 5, Bağımsızlar 14 ve diğer partiler 3 sandalye kazanmıştı.

Halide Ziya'nın önderliğini yaptığı 18 partiden oluşan muhalefet ittifakı, 2014 seçiminin ardından ülkede yol kapatma eylemleriyle ulaşımı engellemişti.

Muhalefetin, Başbakan Şeyh Hasina'nın istifa etmesi talebi ve seçime hile karıştırıldığı gerekçesiyle boykot ettiği 5 Ocak 2014 seçiminin tekrarlanması istemiyle düzenlenen eylemlerde 120'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. (DIŞ HABERLER)

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