TSK'den Suriye sınırına sevkiyat sürüyor
Suriye'ye yönelik askeri operasyon gündemi sıcaklığını korurken TSK, sınır hattına takviye konvoy gönderdi.
Fotoğraf: Mehmet Fatih Aslan/AA
TSK, Suriye sınırındaki birliklere takviye yapmayı sürdürüyor.
Hatay'dan gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı.
Araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası "Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu bir müddet bekleteceğiz" demişti. Bu gelişme sonrası Fırat'ın batısındaki Menbic'de hareketlilik arttı. TSK'nin vekaletindeki cihatçı gruplar, Menbic sınırındaki cephe hatlarına gönderilirken YPG ise kentten çekildiğini açıklayarak Suriye ordusuna kenti koruma çağrısı yaptı. (HABER MERKEZİ)
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