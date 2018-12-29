Vücut geliştirme sporcusu Pınar Çoban öldürüldü

İzmir'de vücut geliştirmede geçen yıl kainat 2’ncisi olan Pınar Çoban, sevgilisi olduğu ileri sürülen Ferhan Sarıçam tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Sarçam, Çoban’ı öldürdükten sonra intihar etti.

DHA'da yer alan habere göre, 28 Aralık'ta Ferhan Sarıçam adlı bir erkek, uluslararası yarışmalarda elde ettiği derecelerle tanınan Pınar Çoban'ı öldürdü. Sarıçam'ın, daha sonra kendi amcasını telefonla arayarak, "Pınar'ı vurdum. Bu saatten sonra ben de yaşayamam. İntihar ediyorum" dediği belirtildi.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese gelen polis, ikilinin cansız bedeniyle karşılaştı. Sarıçam ve Çoban’ın cenazeleri savcının incelemelerinin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Ferhan Sarıçam adlı erkek tarafından öldürülen Çoban, uluslararası yarışmalarda başarı elde etmiş bir sporcuydu. Vücut geliştirmede sürdürdüğü çalışmalar sonrasında çok sayıda başarı elde etti. 2014’te kainat 8’incisi olan Çoban, 2016’da da 4’ncülük elde etti. Çoban, geçtiğimiz yıl ise Almanya’da kainat 2’ncisi oldu. (HABER MERKEZİ)