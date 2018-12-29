Bakan Turhan: Demir yolu sinyalizasyon sistemlerimizi geliştiriyoruz

Ankara’da 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının ardından ‘Sinyalizasyon olmazsa olmaz değil’ diyerek tepki çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bu kez “Demir yolu hatlarının daha güvenli hale getirilmesi için sinyalizasyon sistemlerimizi geliştiriyoruz” dedi. Konuşmasında itiraf gibi bir bilgi de paylaşan Bakan Turhan, Türkiye’de demir yolu taşımacılığında sinyalizasyon oranının yüzde 45 olduğunu söyledi.

Çeşitli incelemelerde ve temaslarda bulunmak üzere Antep’e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Turhan, “Mevcut demir yolu hatlarımızın rehabilitasyonu, iyileştirilmesi, güvenli ve konforlu bir hizmet sağlanması adına demir yolu hatlarımızın tamamen iyileştirdik. Şimdi bu hatlarımızın daha güvenli hale getirilmesi için, otomasyon adına daha ekonomik bir işletme yapılabilmesi için sinyalizasyon sistemlerimizi geliştiriyoruz. Türkiye genelinde yüzde 45'ini tamamladık” dedi. (DHA)

Ulaştırma Bakanı: Sinyalizasyon demir yolu için olmazsa olmaz değil

Bakan Cahit Turhan: YHT taşımacılığı güvenli ve hızlı bir hale geldi