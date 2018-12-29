Halkevleri'nin kamuya yararlı dernek statüsü kaldırıldı

Danıştay Halkevleri'nin kamuya yararlı dernek statüsünü kaldırdı. Danıştay, 2015'ta kendi verdiği kararı Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı'nın temyize gitmesi sonucu bozdu. Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan Halkevleri ise, kararın siyasi müdahale ile verildiği ve hukuki dayanağı olmadığını ifade etti.

3 YIL SONRA SİYASİ MÜDAHALE

1961 tarihinden beri kamuya yararlı dernek olarak çalışma ve faaliyetlerini sürdüren Halkevleri'nin 2011 yılında bu statüsü, AKP iktidarında bakanlar kurulunca kaldırıldı. 2015 yılında Danıştay 10. İdari Dava Dairesi, Bakanlar Kurulu kararının iptaline karar vermiş ve Halkevleri kamuya yararlı dernek statüsünde çalışmalarını sürdürmüştü. Ancak, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığının kararı temyiz etmesi üzerine Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu, oy çokluğu ile 2015'te verdiği kararı bozarak Halkevleri'nin kamuya yararlı dernek statüsünü bozdu.

Kararın 28 Aralık 2018 tarihinde tebliğ edilmesiyle birlikte yazılı açıklamada bulunan Halkevleri, kararın siyasi müdahaleyle verildiğini ve hiçbir hukuki dayanağı olmadığını bildirdi ve “Bu karar derneğimizin kapatılmasına yönelik bir karar olmayıp, kamuya yararlı dernek statümüzün kaldırılmasına yönelik bir karardır”dedi.

'SOMUT OLMAYAN RAPORLARLA ISMARLAMA KARAR VERİLDİ'

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ve dernekler denetçileri tarafından 2 yılda bir denetlendiğini ifade eden Halkevleri, “2006 yılına kadar derneğimizin devam eden faaliyetleri ile ilgili olarak hiçbir olumsuz durum rapor edilmemiştir. Ne olduysa 2008 yılında ve 2010 yılında gerçekleşen denetimler sonucunda aksi raporlanmaya başlamıştır. Burada özel olarak belirtmek isteriz ki raporları asgari hukuki değer ve ilkelere sahip bir hukukçunun okuduğunda değerlendirmelerin soyut olduğunu gönül rahatlığı ile söyleyeceği niteliksizliktedir” açıklamasında bulundu.

Halkevleri, “Bu denetim raporlarının kimler tarafından nasıl ve ne şekilde yazıldığı, kararın veren üyelerin kimler olduğu, bu görevlerine nasıl getirildiği, bu kararın nasıl bir ısmarlama karar olduğunu önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız” dedi. (Ankara/EVRENSEL)