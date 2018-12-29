Suruç'u sel vurdu: Ev ve işyerlerini su bastı

Urfa’nın Suruç ilçesinde 3 gündür etkili olan yağmur, sele neden oldu. Birçok ev ve işyerini su basarken, dere yatağı üzerine yapılan köprünün yıkılması sonucu mahsur kalan öğrenciler, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İlçede 3 gündür etkili olan yağmur, dün sele neden oldu. Cadde ve sokaklar göle döndü, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Birçok kişi evlerinde mahsur kaldı, sürücüler, araçlarıyla yollarda ilerlemekte zorlandı. Belediye ekipleri tarafından iş makineleriyle vatandaşların evlerinin önüne kum dökülerek set oluşturuldu. Yağışlarla birlikte Karakuyu Mahallesi'nde bulunan dere yatağının üzerinden geçen vatandaşların yaptığı köprü yıkıldı. Bu sırada mahsur kalan bazı öğrenciler, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yağmurun durması ile ilçede temizleme çalışmaları başladı.

Suruç Belediye Başkanı ve Kaymakamı Tarık Açıkgöz’ün talimatıyla ilçede kriz masası oluşturuldu. (DHA)