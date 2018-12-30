Deniz KAR

Ali YILMAZ

Antep

2019 için geçerli olacak asgari ücret miktarı belli oldu. Gaziantep OSB’de çalışan işçilerle asgari ücret zammını ve 2019'dan beklentilerini konuştuk. Cengiztopel Mahallesinde bulunan servis durağında konuştuğumuz işçiler, asgari ücret zammını yetersiz bulduklarını belirterek “Tepedekiler istediğini alıyor, sana bana gelince hiçbir şey yok” diye konuştu.

'POŞET BİLE PARAYLA SATILIYOR'

Durağa yakın bir parkta karşılaştığımız işçi grubu temel tüketim maddelerine gelen zamları eleştirerek 2020 liranın yetmeyeceğini söylüyor. Poşetin dahi artık parayla satıldığını belirten işçiler, “Asgari ücret en az 2200 lira olmalıydı” diyor. 2019'dan beklentin var mı? diye soruyoruz “valla bilmiyoruz ne yaparlarsa artık” cevabını alıyoruz. Parkın karşısında servisini bekleyen bir işçi zammın kendileri için verilmediğini seçimler yaklaştığı için yapıldığını söyledikten sonra şunları söylüyor: ‘’Neyimize yetecek? 600 lira kira veriyorsun. Kiracı adama ne yetecek.”

'HENÜZ KÖMÜR ALAMAYAN ARKADAŞLARIMIZ VAR'

Durağın başka bir noktasında bekleyen iki işçi ise asgari ücretin 2500 liranın altında olmaması gerektiğini belirtiyor ve kışın ortasında olmalarına rağmen henüz kömür alamayan işçilerin olduğunu belirtiyor. Tüketim mallarına yapılan zamları sorduğumuzda, "İğneden ipliğe her şeye zam geldi. Belli başlı şeylere gelmiş olsa sineye çekersin ama bu zamlar altında verilen bu para hiçbir şeydir” diyor. Önümüzdeki aylarda durumun nasıl olacağını ilişkin sorumuza ise işçiler, “Açıkçası korkuyoruz, o günleri görebilecek miyiz?” yanıtını veriyor.

'ÇALIŞAMADIKTAN SONRA İSTERSE 5 BİN LİRA OLSUN!'

Ücretsiz izinde olduğunu öğrendiğimiz bir işçi, patronun hammadde alamadığını söylediğini ve bütün fabrikanın izinde olduğunu dile getiriyor. Yevmiyesinin ölmemesi için ek iş baktığını belirten işçi “Asgari ücret isterse 5000 lira olsun, çalışmadıktan sonra hiçbir işe yaramaz” sözlerini kullanıyor. Yeni yıldan beklentisini ise şu sözlerle anlatıyor: Yeni yıldan hiçbir beklentimiz yok, ülke her gün daha kötüye gidiyor, şu an karnımız doysun yeter.

'İŞÇİNİN BEKLENTİSİ ZATEN OLMUYOR Kİ'

3-4 kişilik bir işçi grubu daha 2020 liranın ihtiyaçlarını karşılamayacağını, 600 lira ev kirası verdiğini, 150 lira elektrik su faturası ödediğini anlattıktan sonra şöyle devam ediyor: Nasıl karşılasın 2020 lira? Tepedekiler istediğini alıyor, sana bana gelince hiçbir şey yok.

Aralarından bir işçi aylardır Asgari Geçim İndirimi’ni (AGİ) çekemediğini dile getirerek şunları anlatıyor: Ayın 27’sinde almam gereken AGİ’yi ayın 15’inde alıyorum. Bizim beklentimiz 2200 lira falandı net asgari ücret.

Aynı işçi 2019’dan beklentisini ise şu sözlerle dile getiriyor: Biz işçi adamız, yeni yıl ha gelmiş ha gelmemiş, gene kalkar işimize gideriz akşam olunca yatarız. İşçinin beklentisi zaten olmuyor ki ben diyeyim şu beklentim var.