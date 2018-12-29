Dersim'de 150 köy yolu kapalı, 1 ilçe ve 90 köy elektriksiz

Dersim'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapandı. Nazımiye ilçe merkezi ile 90 köye ise elektrik verilemediği belirtildi.

Dersim'de 2 gündür aralıksız yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle yollar ulaşıma kapandı

Dersim’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve 7 ilçesine enerji sağlayan nakil hatlarında meydana gelen arızanın büyük bölümü giderildi. Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. ekiplerinin çalışmalarıyla birçok bölgeye elektrik verildi. Nazımiye ilçe merkezi ile 90 köye ise elektrik verilebilmesi için çalışmaların da aralıksız devam ettiği bildirildi. (DHA)