‘Boğazda Çevre Felaketi’ haberlerine ilişkin İBB’den açıklama

İstanbul Boğazı’ndan geçen gemilerin denize döktüğü atıkların haber olmasına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) açıklama geldi. Deniz Kirliliği Denetim Şefi Fatih Polattimur, “Biz bununla ilgili ekiplerimizi yönlendirdik ve gerekli kontrolleri yaptık. Kaynağına ilişkin araştırmamız devam ediyor. Zaten kirlilik giderilmiş durumda” dedi.

Basında İstanbul Boğazı’nda geçen gemilerin denize yağ bırakarak çevre felaketine yol açtığına yönelik haber çıkmıştı. Konuyla ilgili gerekli kontrolleri yaptıklarını i İBB Çevre Koruma Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Avrupa Yakası Deniz Kirliliği Denetim Şefi Fatih Polattimur, “Biz bununla ilgili ekiplerimizi yönlendirdik ve gerekli kontrolleri yaptık. Kaynağına ilişkin araştırmamız devam ediyor. Zaten kirlilik giderilmiş durumda ve alanda gördüğünüz gibi herhangi bir kirlilik yok. Sorumlular tespit edildiği takdirde gerekli cezai işlemlerin ilgili konun maddeleri çerçevesinde uygulanacaktır” dedi.

'VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUN'

İstanbul Boğazı’yla ilgili olan bütün kurumların koordineli bir şekilde çalıştığının altını çizen Polattimur, “Bir de bu kirliliğin bertaraf edilmesiyle ilgili bölüm var. Vatandaşlarımız müsterih olsun. İstanbul’da denizle ilgili yetkili olan bütün kurumlar gayet koordineli bir şekilde acil müdahale edilmesi gereken hususlarda derhal harekete geçiyor. Bu denetimlerimizin yanında vatandaşlarımızın da bize destek olmasını önemlidir. Denizde görmüş oldukları olumsuzlukları 153 Beyaz Masa aracılığıyla bizlere iletmeleri halinde şikayetler anlık olarak ekiplerimize iletilmekte ve anında olay yerine intikal etmekteler” dedi. (İstanbul/DHA)