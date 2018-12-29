Tokat'da Öykü Arin için kök hücre bağışı
İlik nakli olmayı bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ile tüm lösemi hastaları için Tokat'ta kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Fotoğraf: DHA
Tokat'ta ilik nakli olmayı bekleyen İzmirli 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ile tüm lösemi hastaları için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.
İzmir'de nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi hastalığı tanısı konulan ve ilik nakli olması gereken Öykü Arin için çok sayıda yurttaş, donör olabilmek amacıyla kan bağışında bulunuyor. Tokat'ta da yurttaşlar, minik Öykü için harekete geçti. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta, Öykü Arin ve tüm lösemi hastaları için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyaya siyasi partiler, STK'lar, Tokatspor taraftarları ve yurttaşlar destek verdi. (Tokat/DHA)
Öykü Arin için Dersim’de kök hücre kampanyası
Lüleburgaz’da Öykü Arin için kök hücre bağışı
Öykü Arin’e ve ihtiyacı olan tüm çocuklara umut olabilirsiniz
Sanatçılar Öykü Arin ve lösemili çocuklar için çağrıda bulundu
Öykü Arin ve tüm lösemili çocuklara TARİŞ işçileri ve DİSK’ten destek