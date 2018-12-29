Tokat'da Öykü Arin için kök hücre bağışı

Tokat'ta ilik nakli olmayı bekleyen İzmirli 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ile tüm lösemi hastaları için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

İzmir'de nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi hastalığı tanısı konulan ve ilik nakli olması gereken Öykü Arin için çok sayıda yurttaş, donör olabilmek amacıyla kan bağışında bulunuyor. Tokat'ta da yurttaşlar, minik Öykü için harekete geçti. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta, Öykü Arin ve tüm lösemi hastaları için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyaya siyasi partiler, STK'lar, Tokatspor taraftarları ve yurttaşlar destek verdi. (Tokat/DHA)

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