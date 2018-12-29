29 Aralık 2018 15:20

Tokat'da Öykü Arin için kök hücre bağışı

İlik nakli olmayı bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ile tüm lösemi hastaları için Tokat'ta kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Tokat'da Öykü Arin için kök hücre bağışı

Fotoğraf: DHA

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    Tokat'ta ilik nakli olmayı bekleyen İzmirli 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ile tüm lösemi hastaları için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

    İzmir'de nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi hastalığı tanısı konulan ve ilik nakli olması gereken Öykü Arin için çok sayıda yurttaş, donör olabilmek amacıyla kan bağışında bulunuyor. Tokat'ta da yurttaşlar, minik Öykü için harekete geçti. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta, Öykü Arin ve tüm lösemi hastaları için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyaya siyasi partiler, STK'lar, Tokatspor taraftarları ve yurttaşlar destek verdi. (Tokat/DHA)

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