30 Aralık 2018 09:20

Doğa ve direniş

'Direniş değişimi tetikliyor. Güvendikleri hukuk düzeninin zengini koruduğunun ortaya çıkması hiçbir sözün anlatamayacağını anlatıp kavratıyor...'

Doğa ve direniş

Fotoğraf: Ferdi Uzun/AA

    • Paylaş

    Özer AKDEMİR

    2018’in Mart ayında Bergama Ovacık Altın Madeni’nin 3. atık havuzu ile ilgili açılan davada bilirkişi keşfine gidenler madenin girişinde demir kapı ve gerisindeki silahlı özel güvenlikler tarafından karşılandı. Yaklaşık 30 kişilik gruptan davacı kurumları temsilen birkaç kişi dışında hiç kimsenin maden sahasına sokulmaması emrini almıştı özel güvenlikçiler. Dediklerine göre hakim bu yönde karar vermişti. Ege Bölgesinde ve hatta ülkedeki ekolojik yıkımın, talanın sembollerinden birisi olan bu altın madeninin yarattığı doğa tahribatı demir kapılar ve yamaçlara yığılan, üzeri çimlendirilmiş tümseklerle gözlerden gizlenmeye çalışılıyordu. Demir kapının ötesinde iki tane siyanürlü atık barajı, tepe haline gelmiş pasa yığınları ve döne döne yerin derinliklerine ilerleyen cehennem çukuru denilen bir açık maden ocağının korkunç görüntüsü gizleniyordu.

    Yaşamı savunmak için yıllardır ısrarla direnenleri, madenin girişindeki demir kapının tam üzerinde boy vermiş sarı bir çiçek karşıladı. Yaşam, talan edildiği yerde, talan edenleri kendilerine karşı gelenlerden ayıran demir kapının üzerinde filizlenmişti. Doğa herşeye inat direniyor, ‘siz de direnin, yaşam kazanacak’ mesajı veriyordu.

    Aydın kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Kızılcaköy’lüler de yeni yıla direnişle girecekler. İncir, zeytin bahçelerinin ortasında yapılmak istenen jeotermal santraline karşı kurdukları çadırda nöbetteler. Nöbet aslında dört ayı aşkındır sürüyor ama yılın bu son ayı polis, jandarma, şirket güvenliği ile adeta göğüs göğüse bir mücadele şeklinde geçti.

    Kızılcaköyün kadınları bu direnişin öncüsü. Direniş, daha birkaç ay öncesine kadar siyasi iktidar ve onun destekçisi partiye oy vermiş köylülerde ve özellikle kadınlarda önemli bir siyasi değişimi de getirdi. Kurulduğundan bu yana AKP’ye oy verdiğini söyleyen 70 yaşındaki Zehra Doğrul Cumhurbaşkanına seslenerek “Haram olsun ona verdiğim oylar” diyordu. Leyla Çiyanşen ise kendisini TBMM’ye davet eden bir siyasi parti liderine “Meclise gitmeliyim tamam da çıkıp kürsüye halkın anlayacağı dilden konuşmalıyım. Ben konu mankeni miyim?” diye yanıt veriyordu, kameralar karşısında.

    Direniş değişimi tetikliyor. Devletle halkın göz göze gelmesi, kendi vergileriyle beslediği askerin, polisin kendilerini itmesi, kakması, dövmesi, güvendikleri hukuk düzeninin zengini koruduğunun ortaya çıkması hiçbir sözün anlatamayacağını anlatıp kavratıyor...

    Ülkedeki hukukun geldiği bu nokta nedeniyle İzmir Körfez Geçişi Projesi’nin ÇED Raporu bu yılın son ayında iptal edilince hemen hiç kimse “tamam bu iş bitti” demedi. Diyemedi çünkü ÇED süreçlerinin ve bunlara karşı açılan davaların artık hukuken bir çıkmaz yol olduğu yaşanan onlarca örnekle görülmüştü. Yıllarca süren ÇED davalarının ardından çeşitli risklere dikkat çekilerek bu raporlar mahkemece iptal edilse bile, şirket 2009/7 Genelgesine dayanarak hemen bu riskleri kağıt üzerinde gidereceğine dair revize bir ÇED dosyası ile başvuruyor, bir ay dolmadan yeni ÇED’ine kavuşuyordu.

    İzmir Körfez Geçişi projesinde de böyle bir durum yaşanabilir elbette. İzmirlilerin şu an için tek güvendikleri şey ise ekonomik kriz! Zaten birçok yorumda ekonomik krizin bu projeyi durdurduğu yönünde. Hemen hepsi yandaş sermaye gruplarına rant aktarmak olan bu “çılgın projeler”de ekonomi iyi kötü kapitalist ilişkiler içerisinde döndüğünde geçerli oluyor sonuçta.

    Bu yılın başında, 2018 Ocak ayında ÇED süreci başlatılan Sinop Nükleer Santrali ile ilgili yıl sonunda gelen haberin de içinden geçilen kriz ortamından bağımsız olduğunu söylemek zor. Japon Nikki Gazetesi tarafından bu ay içerisinde gündeme getirilen Japonya’nın Sinop’ta Japon - Fransız ortaklığıyla inşa edilmesi planlanan nükleer santral projesinden çekildiği iddialarından bahsediyoruz.

    AKP’nin çılgın projelerinden İstanbul Havalimanında da işler hiç iyiye gitmiyor. Hemen her yağışta sular altında kalan havalimanı, tüm uyarılara rağmen bir ekoloji ve emek cehennemi yaratılarak yapılmış, İstanbul’un kuzey ormanlarının ve sulak alanlarının üzerine kurulmuştu.

    Sürekli büyümek ve tüketmek zorunda olan sistemde ürettiği elektriğin neredeyse üçte birini tüketemeyen ülkenin yeni termik santral, nükleer, RES, JES, GES gibi enerji yatırımlarına soyunması, dağı taşı zehirleyerek, alt üst ederek vahşi madencilik projelerine geçit vermesi, doğal ve kültürel varlıkların talanına zemin hazırlayan yasa yönetmelikleri çıkarmasının ardındaki neden işte sistemin bu ‘çaresiz’ döngüsünde.

    Ekoloji gündemi ülkenin diğer tüm gündemleri kadar etkileniyor her gelişmeden. Ekolojik sorunlar da buna karşı verilen mücadeleler de doğal olarak artıyor. Ekonomik kriz ekolojik krizle paralel ilerliyor. Ekonomik krize karşı emekçilerin tepkileri, yaşam alanlarını koruma mücadelesi veren halkın direnişiyle bütünleştiğinde asıl o zaman AKP’nin ve kapitalizmin krizi başlayacaktır. Buna onların krizi, doğanın ve emeğin kurtuluşunun başlangıcı demek gerekiyor.

    Doğa, nasıl altın madeninin demir kapısı üzerinde açan çiçekle direniyorsa, yaşam da yıkıma karşı bir yolunu bulur. Yaşamın doğası direniş üzerine kuruludur. Doğa ise direnişin ta kendisidir...

     

    ETİKETLER:
    31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    2018'den 2019'a işçi hareketi: Tahtakuruları temizlenecek mi?
    SONRAKİ HABER

    Ekrem İmamoğlu: Bütün CHP’liler seçim kurullarında nöbete gelsin
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Cumhur İttifakı'nın bütün hak-hukuk tanımazlığına karşın

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Kürtler kayyımlara "Yallah" dedi

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    İşçi sağlığı önderi Gürhan Fişek

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Soykırım ve özür

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    Kürt siyasetinin mor rengi

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Caster Semenya'nın hayali

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Müzelerimiz
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Ekrem İmamoğlu: Bütün CHP’liler seçim kurullarında nöbete gelsin
    Ekrem İmamoğlu: Bütün CHP’liler seçim kurullarında nöbete gelsin

    Basın açıklaması düzenleyen Ekrem İmamoğlu, "Bütün CHP’liler seçim kurullarında nöbete gelsin" çağrısı yaptı.

    Muş'ta Valilik 15 günlük eylem yasağı ilan etti
    Muş'ta Valilik 15 günlük eylem yasağı ilan etti

    HDP'nin yerel seçimleri sonuçlarına itiraz ettiği Muş'ta Valilik toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamalarını 15 gün süreyle yasakladı.

    GÜNCELLENDİ
    EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan'la seçim sonuçlarını değerlendirdik
    EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan'la seçim sonuçlarını değerlendirdik

    31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarını Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan ile değerlendirdik.

    Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika 28 Nisan'dan önce istifa edecek
    Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika 28 Nisan'dan önce istifa edecek

    Halk tarafından istifası istenen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın görev süresinin dolacağı 28 Nisan'dan önce istifa edeceği açıklandı.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları
    İstanbul | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

    İstanbul 31 Mart 2019 yerel seçim sonucu ve partilerin oy oranları, eski seçimlerin sonuçları...

    Reyhan Başaran: Mücadelemiz devam edecektir
    Reyhan Başaran: Mücadelemiz devam edecektir

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran, seçim sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    Danimarka’da demiryolu makinistleri direnişte
    Danimarka’da demiryolu makinistleri direnişte

    Danimarka’da makinistler fiili olarak iş bıraktı. Danimarka ve İsveç arasındaki trafik tamamıyla durdu.

    31 Mart yerel seçimleri: Ankara’nın dersi yeni imkanlar doğurdu
    31 Mart yerel seçimleri: Ankara’nın dersi yeni imkanlar doğurdu

    Evrensel Gazetesi Ankara Muhabiri Birkan Bulut, başkentin yerel seçim sürecini ve sonuçlarını değerlendirdi.

    Tanrıların gizemli içeceği
    Tanrıların gizemli içeceği
    31 Mart yerel seçimlerinde renkli görüntüler
    31 Mart yerel seçimlerinde renkli görüntüler
    GÜNCELLENDİ
    Evrensel’e iki ödül: Çocuk sömürüsü ve istismar son bulsun diye
    Evrensel’e iki ödül: Çocuk sömürüsü ve istismar son bulsun diye
    ‘Daha kötüsü olamaz’ dediğimiz her şeyin ‘daha kötüsü’ oluyor
    ‘Daha kötüsü olamaz’ dediğimiz her şeyin ‘daha kötüsü’ oluyor
    Fransız Yönetmen Agnes Varda 90 yaşında hayatını kaybetti
    Fransız Yönetmen Agnes Varda 90 yaşında hayatını kaybetti
    Doğal afetler yaklaşık 62 milyon kişiyi etkiledi
    Doğal afetler yaklaşık 62 milyon kişiyi etkiledi
    Dünya basını: Erdoğan ilk kez böyle yenilgi tadıyor
    Dünya basını: Erdoğan ilk kez böyle yenilgi tadıyor

    Türkiye'deki yerel seçim sonuçlarını değerlendiren gazeteler, sonucun Erdoğan’ın siyaseten zayıfladığının göstergesi olup olmadığını sorguluyor.

    İktidar basınının zor günü
    İktidar basınının zor günü

    Seçim sonuçları gazetelerin manşetindeydi. İktidar yanlısı basınla diğerleri arasında yorum farkı yine dikkat çekti.

    Ankara'da tanzim çadırları toplanıyor
    Ankara'da tanzim çadırları toplanıyor

    Seçim öncesi gıda fiyatlarındaki artışa çözüm olarak sunulan tanzim satış noktaları Ankara'da kaldırılmaya başlandı.

    EMEP İstanbul İl Örgütü: İstanbullu emekçi, AKP’ye cezasını kesti!
    EMEP İstanbul İl Örgütü: İstanbullu emekçi, AKP’ye cezasını kesti!

    Emek Partisi İstanbul İl Örgütü 2019 yerel seçim sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

    31 Mart yerel seçimleri: Ekonomi ve kutuplaştırma siyaseti kaybettirdi
    31 Mart yerel seçimleri: Ekonomi ve kutuplaştırma siyaseti kaybettirdi

    Prof. Dr. Ayşen Uysal ve Yrd. Doç. Dr. Deniz Yıldırım, 31 Mart yerel seçim sonuçlarını Evrensel'e değerlendirdi.

    Ekoloji mücadelesi ve seçimlere etkisi: Çevreyi koruyan seçildi
    Ekoloji mücadelesi ve seçimlere etkisi: Çevreyi koruyan seçildi

    Ekoloji mücadelelerinin geliştiği yerlerde AKP-MHP Cumhur İttifakı’nın önemli kayıplar yaşadığı görülüyor.

    Gazi'den 1 Nisan izlenimleri: "O küçük parmaklarını yerim çocuk"
    Gazi'den 1 Nisan izlenimleri: "O küçük parmaklarını yerim çocuk"

    Ercüment Akdeniz, Gazi Mahallesi'nden 1 Nisan izleminlerini yazdı: Halkın ekmeğini büyütmesi için bir seçim başarısından öteye geçmesi gerekiyor.

    GÜNCELLENDİ
    Binali Yıldırım: İmamoğlu 25 bin fazla oy almış görünüyor
    Binali Yıldırım: İmamoğlu 25 bin fazla oy almış görünüyor

    Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve AKP İl Başkanı Bayram Şenocak seçim sonuçlarına dair açıklama yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Şırnak'ta AKP nasıl kazandı?
    Şırnak'ta AKP nasıl kazandı?

    HDP'nin yüzde 70'i aşkın oy oranına sahip olduğu Şırnak'ta AKP, 61,79 ile birinci parti oldu. Şırnak'ta AKP kazandı mı?

    19 milletvekilli adayından 5'i belediye başkanı seçildi
    19 milletvekilli adayından 5'i belediye başkanı seçildi

    Seçimlerde TBMM'den katılan 19 milletvekilinden 5'i seçilerek belediye başkanı oldu. CHP'den 2, HDP'den 3 milletvekili belediye başkanlığına seçildi.

    CHP’nin Avcılar Belediye Başkanı Hançerli ilk engelli başkan oldu
    CHP’nin Avcılar Belediye Başkanı Hançerli ilk engelli başkan oldu

    CHP Avcılar Belediyesi Başkanlığı’nı kazan Turan Hançerli, Türkiye’de ilk engelli başkan oldu.

    GÜNCELLENDİ
    HDP'nin 8 eş başkanı dışında sadece 2 kadın başkanlığa seçildi
    HDP'nin 8 eş başkanı dışında sadece 2 kadın başkanlığa seçildi

    31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP'nin kazandığı 8 il dışında sadece Aydın ve Gaziantep'te kadın belediye başkanları seçildi.

    GÜNCELLENDİ
    Denizli Acıpayam 4.5 büyüklüğündeki depremle üçüncü kez sallandı
    Denizli Acıpayam 4.5 büyüklüğündeki depremle üçüncü kez sallandı

    Denizli’nin Acıpayam ilçesinde dün akşamki 4.9 ve 4.1 şiddetindeki depremlerin ardından üçüncü kez 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    GÜNCELLENDİ
    İmamoğlu, Twitter biosunu "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" yaptı
    İmamoğlu, Twitter biosunu "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" yaptı

    Ekrem İmamoğlu YSK Başkanı Sadi Güven’in İstanbul sonuçlarına ilişkin açıklamasının ardından Tiwitter'daki profil bilgisini değiştirdi.

    Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü
    Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü

    Mersin’in Tarsus ilçesinde, Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı, 1 işçi hayatını kaybetti, 3’ü ağır, 11 işçi yaralandı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları
    İzmir | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

    İzmir 31 Mart 2019 yerel seçim sonucu ve partilerin oy oranları, eski seçimlerin sonuçları...