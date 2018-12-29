29 Aralık 2018 12:36

İstanbul'da yılbaşı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Yılbaşı önlemleri kapsamında Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy'e çıkan yolların araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu, alternatif yollar açıklandı.

İstanbul'da yılbaşı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Fotoğraf: DHA

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    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı önlemleri kapsamında Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy'e çıkan yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.

    Yapılan açıklamada, "Pazartesi günü Beyoğlu İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan yollar saat 15.00'dan, Taksim Meydanı'na çıkan cadde ve sokaklar ile diğer yollar saat 19.00'dan, Beşiktaş ilçesindeki yollar 15.00'dan, Şişli ilçesindeki yollar saat 16.00'dan, Kadıköy ilçesindeki yollar saat 17.00'dan itibaren tedbirlerin sona ermesine kadar kapatılacaktır" denildi.

    Açıklamada, trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle sıralandı:

    BEYOĞLU'NDA KAPATILACAK VE ALTERNATİF YOLLAR

    İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan tüm yollara girişler saat 15.00 itibariyle kapatılacak. Saat 19.00 itibariyle ise Mete Caddesi - İnönü Caddesi trafiğe açık olup, Sıraselviler Caddesi'ne giriş kapatılacak. Sıraselviler Caddesi'nden İstiklal Caddesi'ne bağlanan yollar kapatılacak. Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan istikametine trafik akışı Kazancı Yokuşu'na yönlendirilecek. Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış kapatılacak. Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri trafiğe kapatılacak. Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti kapatılacak. Meşrutiyet Caddesi trafiğe kapatılacak, Mumhane Caddesi - Maliye Caddesi kesişimi, Necatibey Caddesi - Maliye Caddesi kesişimi, Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokak - Kılıç Ali Paşa Caddesi Kesişimi, Odun Meydanı Sokak - Kemankeş Caddesi kesişimi, Denizciler Sokak - Kemankeş Caddesi Kesişimi, Yuva Sokak - Kemankeş Caddesi Kesişimi, Arapoğlan Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi, Vekilharç Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi, Kanarya Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi, Gece Kuşu Sokak - Mumhane Caddesi, Sakızcılar Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi, Hamam Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi, Topçu Caddesi - Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Lamartin Caddesi Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Şehit Muhtar Bey Caddesi - Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Aydede Caddesi - Taksim Dolapdere Caddesi, Ana Çeşmesi Sokak trafiğe kapatılacak. 

    ALTERNATİF YOLLAR 

    Galata Köprüsü'nden gelen sürücülerin Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi'ni kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsü'nden gelen sürücülerin Şişhane Meydan, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendirilecek.

    ŞİŞLİ'DE KAPATILACAK VE ALTERNATİF YOLLAR

    Mim Kemal Öke Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak, Atiye Sokak, Altın Sokak, Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak, Bronz Sokak trafiğe saat 16.00 itibariyle kapatılacak.

    ALTERNATİF YOLLAR 

    Teşvikiye Caddesi, Bayıldım Caddesi ve Cumhuriyet Caddesine yönlendirilecek.

    BEŞİKTAŞ'TA KAPATILACAK VE ALTERNATİF YOLLAR 

    Beşiktaş ilçesindeki yollar saat 15.00 itibariyle trafiğe kapatılacak. Bebek Arnavutköy Caddesi, Francalacı Caddesi'nden Bebek Arnavutköy Caddesi'ne inen Mumhane Sokak, Bakkal Sokak, Tekkeci Soka, Dubaracı Sokak, Beyazgül Caddesinin 1. Bebek Arnavutköy Caddesi inişi, Satışmeydanı (Kireçhane Sokak), Arnavutköy Deresi Sokak trafiğe kapatılacak. 

    ALTERNATİF YOLLAR  

    Muallim Naci Caddesi üzerinden Ortaköy istikameti, Cevdet Paşa Caddesi üzerinden Baltalimanı istikameti, Cevdet Paşa Caddesi üzerinden İnşirah Caddesi  devamı ile Bebek Yokuşundan Nispetiye Caddesi istikameti kullanılacak.

    KADIKÖY'DE KAPATILCAK YOLLAR

    Osmanağa, Caferağa ve Caddebostan Mahallelerindeki yollar saat 17.00 itibariyle trafiğe kapatılacak. 

    Söğütlüçeşme Caddesinden Bestekar Dilhayat Sokağına giriş, General Asım Gündüz Caddesi'nden Kırtasiyeci Sokağına giriş, General Asım Gündüz Caddesinden Serasker Caddesi'ne giriş, General Asım Gündüz Caddesi'nden Nailbey Sokağı'na giriş. General Asım Gündüz Caddesi'nden Nazmi Bey Sokağı'na giriş, General Asım Gündüz Caddesi'nden Sakız Gülü Sokağı'na giriş, General Asım Gündüz Caddesi'nden Dr. İhsan Ünlüer Sokağı'na giriş, General Asım Gündüz Caddesi'nden Şair Latifi Sokağı'na giriş, Dr. Esat Işık Caddesi'nden Badem Altı Sokağı'na giriş, Badem Altı Sokak'tan Ruşenağa Sokağı'na giriş, Badem Altı Sokak'tan Dalga Sokağı'na giriş, Badem Altı Sokak'tan Moda Caddesi'ne giriş, Badem Altı Sokak'tan Fırıldak Sokağı'na giriş, Badem Altı Sokak'tan Gürbüztürk Sokağı'na giriş, Badem Altı Sokak'tan Cemal Süreyya Sokağı'na giriş, Mühürdar Caddesi'nden Damga Sokağı'na giriş, Mühürdar Caddesi'nden Albay Faik Sözener Caddesi'ne giriş, Albay Faik Sözdener Caddesi'nden Misbah Muayyes Sokağı'na giriş, Albay Faik Sözdener Caddesi'nden Muvakkithane Caddesi'ne giriş noktaları trafiğe kapatılacak. Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nden Caddebostan İskele Sokağı'na giriş, Şehit Kadir Yıldırım Sokaktan Caddebostan İskele Sokağı'na giriş, Ogün Sokağı'ndan Caddebostan İskele Sokağı'na giriş, Demirağa Sokak'tan Caddebostan İskele Sokağı'na giriş, Selin Sokaktan Caddebostan İskele Sokağı'na giriş, Bağdat Caddesi'nden Caddebostan İskele Sokağı'na giriş noktaları trafiğe kapatılacak.

    ALTERNATİF YOLLAR

    General Asım Gündüz Caddesi, Dr. Esat Işık Caddesi, Mühürdar Caddesi, Albay Faik Sözdener Caddesi, Söğütlüçeşme Caddesi, Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi, Kazım Özalp Sokak, Ogün Sokak istikametlerine yönlendirilecek. (İstanbul/EVRENSEL)

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