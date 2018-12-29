29 Aralık 2018 12:07

Ankara Büyükşehir Belediyesi hâlâ AOÇ’ye kirasını ödemedi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin AOÇ’ye, kiraladığı alanlar nedeniyle oluşan 73,2 milyon liralık borcunu ödemediği ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi hâlâ AOÇ’ye kirasını ödemedi

Fotoğraf: Google Maps

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    Sinan GÜLER
    Ankara

    Sayıştay’ın 2017 yılı Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Denetim Raporu’na göre Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, AOÇ’ye AŞTİ arazisi başta olmak üzere kiraladığı alanlar nedeniyle 73,2 milyon TL borçlu olduğu ortaya çıktı.

    Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) arazisi 1996 yılında imzalanan protokol ile Atatürk Orman Çiftliği tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne kiralanmıştı. Belediye AŞTİ arazisinin yıllık kira artış oranı olan yüzde 40’ın yüksek olduğu gerekçesi ile konuyu yargıya taşımış, Ankara 10. Asli Hukuk Mahkemesi’nde görülen davayı AOÇ kazanmıştı. Bunun üzerine belediye, AŞTİ arazisinin yüzde 72’sine tekabül eden 255 bin 635 metrekarelik yeşil park alanını terk etmek ve bu alanı kiradan düşmek istemiş; ayrıca park bakım giderlerini de üstlenmeyeceğini bildirmişti.

    Belediyenin söz konusu kararı üzerine AOÇ Yönetim Kurulu, kira artış oranını ÜFE üzerinden belirleyen ve belediyenin kira borçlarını yapılandıran yeni bir sözleşme imzalayarak AŞTİ arazisinin belediye tarafından kullanılmasını sağlamıştı.

    Bu tarihten sonra belediye birikmiş olan 33 milyon 780 bin 128 lira borcunu 34 taksitte ödese de Sayıştay belediyenin AOÇ’ye olan borcunun azalmak bir yana arttığını tespit etti. Sayıştay raporuna göre Mart 2018 tarihi itibariyle AOÇ’nin belediyeden alacağı, faiz ve yasal takibe konulmuş alacaklar hariç 68,3 milyon lira. Bu miktara faizler de eklenince belediyenin AOÇ’ye olan borcu 73,2 milyon lirayı buluyor. Sayıştay raporunda eğer AOÇ’nin belediyeden kaynaklı alacaklarını tahsil etmezse kurumun finansmanın zora gireceğini ifade etti.

    PREFABRİK DİYE BAŞLADILAR, BÜRO İNŞA ETTİLER

    Belediye, AOÇ ile Söğütözü fidanlığında bulunan 33 dekar arazi için 2013 yılında ağaçlandırma protokolü imzalayarak bu araziyi kiralamış, 2015 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın fidanlık üretim alanındaki hizmetleri daha iyi yürütebilmek yönündeki talebi doğrultusunda kira sözleşmesini Haziran 2015’te 50,4 bin lira üzerinden kira sözleşmesi yenilenmişti. Belediye daha sonrasında söz konusu araziyi YDA İnş. San. Ve Tic. A.Ş.’ye kiralamış, YDA Şirketi de araziye çelik konstrüksiyon prefabrik yapıları geçici olarak inşa etme izni almıştı. Fakat YDA Şirketi, söz konusu araziye büro ve örnek daire inşa ederek AOÇ ile belediye arasındaki sözleşmeyi ihlal etti, AOÇ’nin belediyeye sözleşmeye aykırı yapıların kaldırılması yönündeki tüm uyarılarına rağmen söz konusu olan yapılar kaldırılmadı. AOÇ, belediyeye Şubat 2018’de akdin feshi ve tahliye davası açtığı dava ise halen devam ediyor.

    SAYIŞTAY: BELEDİYEDEN ALACAKLARINIZI YASAL YOLLARDAN TAKİP EDİN

    Sayıştay Atatürk Orman Çiftliği Raporu’nda, AOÇ’nin belediye kaynaklı alacakları başta olmak üzere tüm alacakları yasal takip yolları da dahil olmak üzere etkin bir şekilde takip etmesi ve alacakların tahsil edilmesi için azami çaba gösterilmesi gerekir önerisi yer aldı. Sayıştay, Belediyenin kiraladığı alanı kira amacı dışında kullandığının tespit edildiğinden kiralama sözleşmelerinin kira amacı dışında kullanılmamasını önerdi.

    AOÇ, BELEDİYEYE İCRA DAVASI AÇMIŞTI

    Nitekim AOÇ Sayıştay’ın önerisine uydu. Kasım ayında Meclis KİT Komisyonu görüşmelerinde konuşan AOÇ Müdürü Yener Yıldırım, “Borç yapılandırması haricinde 14/3/2018 tarih itibarıyla kira alacaklarımız toplamı olan 67 milyon 169 bin 724 TL için icra takibi başlatılmış olup 21/11/2018 tarihi itibarıyla alacaklarımız icra takibi dahil 87 milyon 951 bin 805 TL’dir” dedi.

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