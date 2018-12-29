Sibaş'ta sendika kıyımı: 14 işçi daha işten atıldı

Adnan GÜRKAN

Aydın

Aydın Söke'de kurulu SİBAŞ'ta sendika düşmanlığı devam ediyor. Daha önce Tekgıda-İş sendikasında üye olan 54 işçiyi işten atan SİBAŞ patronu sendika üyesi 14 işçiyi daha işten attı. İşçiler önceki gün fabrikanın karşısına çadır kurarak direnişe başladı. Çadırları, evde oldukları saatte jandarma tarafından sökülen işçiler, atılan işçiler geri alınıp sendikayla toplusözleşme masasına oturulana kadar direnişlerini sürdüreceklerini belirtti.

Yaşananlara ilişkin Evrensel’e bilgi veren SİBAŞ Sendika Baştemsilcisi Mehmet Özen, “Akşam çadırda otururken jandarmalar geldi. İfade aldılar, tutanak tuttular, telefon numaralarımızı aldılar ve gittiler. Sabah saat 06:00-07:00 sıralarında çadırda kimsenin olmadığı saatte gelmişler, çadırı söküp götürmüşler. Sabah geldiğimizde çadır yerinde yoktu. Hırsız gibi sabaha karşı çadır sökülmüş. Öğrendik ki jandarma sökmüş. Telefon numaralarımızı almışlardı, haber verebilirlerdi. Jandarmaya gittik, çadırımızı istedik. Bize ‘Yol kenarında sürücülerin dikkati dağılır, kaza yaparlar diye söktük. Kaymakam emir verdi’ dediler. Çadırımızı verdiler, ama kuramazsınız dediler. Kış günü patron işten atıyor, işçiyi açlığa mahkum ediyor, jandarma, kaymakam ses çıkarmıyor. Ama işçi ‘İşimi geri istiyorum’ dediğinde, yağmurdan ve kışın soğuğundan korunmak için çadır kurduğunda, hemen işçinin tepesinde bitiyorlar” diyerek tepki gösterdi. Çadırlarının sökülmesi sonrası fabrika önünde bekleyişlerini sürdüren işçiler, “İşe geri dönene, sendika toplu sözleşme yapana kadar, kar da yağsa, yağmur da yağsa buradan ayrılmayacağız” dedi.

‘PATRONLARA HER ŞEY SERBEST, YASALAR SADECE İŞÇİLER İÇİN VAR’

Anayasa’da yer bulan sendika haklarını kullandıkları için SİBAŞ patronu tarafından işten atıldıklarını belirten işçiler şunları söyledi:

“Sözde yasalara göre bizim yerimize işçi alamaz, ama işten atılmamızın ikinci günü yeni işçiler alınıyor fabrikaya. Neymiş taşeronmuş. Yasalar, asıl işte taşeron çalıştırılamayacağını yazıyor. Ama yasaları takan kim. Patronlara her şey serbest. Yasalar sadece işçilere için var.”

Vardiya giriş çıkışında işçilerin arkadaşlarıyla selamlaşmaları ve karşılıklı konuşmalar sonrası, kapıda bulunan güvenlik kamerasının sandalye üzerine çıkan bir görevli tarafından işçilere doğru çevrildiği görüldü. Fabrika kapısında bulunan bekçi kulübesi önündeki kameranın kendilerine doğru çevrildiğini gören işçiler, “Patron Suat Zeytinoğlu özlemiş, bizi görmeye çalışıyor” diyerek espriler yaptı.

‘İŞÇİLERİN ANAYASAL HAKLARINA SAYGI DUYULSUN’

Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte işçilere destek olmak için ziyarete geldiklerini belirten Tekgıda-İş İzmir 7 No’lu Şube Başkanı Ömer Atabey, işçilerin anayasal haklarına saygı duyulmasını istedi. Çalışma ortamlarının kalitesini yükseltmek, iyi bir ücret, çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak için sendikada örgütlenen işçilerin işten atılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Atabey, işçi çocuklarının da patron çocukları kadar iyi imkanlara sahip olma hakları olduğuna dikkat çekti.

İşe iade davaları ve yetki mahkemesi gibi hukuki mücadele ile birlikte işçilerin fiili mücadelesini destekle büyüteceklerini ifade eden Atabey, büyük, küçük her türlü desteğe ihtiyaç olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Tüm işçi dostlarını, sık sık ziyaretler yapmaya, yapılacak basın açıklamalarında kitlesel destek vermeye çağırıyoruz.”