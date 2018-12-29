29 Aralık 2018 10:27

YSK'nin yerel seçim için hazırladığı takvim 1 Ocak'ta başlayacak

YSK’nin hazırladığı seçim takvimine göre seçime katılabilecek siyasi partiler 2 Ocak'ta belirlenecek, seçmen listeleri 4 Ocak'ta askıya çıkacak.

YSK'nin yerel seçim için hazırladığı takvim 1 Ocak'ta başlayacak

YSK logosu

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    Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için hazırladığı takvim 1 Ocak'ta başlayacak. Yeni yılın ilk günü, seçim takviminin de başlangıcı olacak.

    SEÇİM TAKVİMİNDE OCAK AYI

    • 1 Ocak 2019 Salı: Seçimin başlangıç tarihi.
    • 2 Ocak 2019 Çarşamba: Seçime katılabilecek siyasi partiler YSK tarafından ilan edilecek.
    • 4 Ocak 2019 Cuma: Saat 08.00 itibarıyla muhtarlık bölgesi askı listeleri askıya çıkarılacak ve www.ysk.gov.tr adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtları sorgulanabilecek.
    • 10 Ocak 2019 Perşembe: Siyasi partilerin, mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK’ye bildirmeleri için son günü.
    • 17 Ocak 2019 Perşembe: Muhtarlık bölgesi askı listeleri askıdan indirilecek. Bina bazında seçmen kayıtlarının www.ysk.gov.tr adresinden sorgulanması sona erecek. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuruları için son günü.
    • 27 Ocak 2019 Pazar: Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek.
    • 31 Ocak 2019 Perşembe: Seçmen kütükleri kesinleştirilecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek. Siyasi partiler aday adayı listelerinden büyükşehir belediye başkan seçimi ile ilgili olanlarını il seçim kurullarına, belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimi ile ilgili olanlarını ise ön seçim ilçe seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında verecek.

    ŞUBAT AYI

    • 1 Şubat 2019 Cuma: 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla belirlenen nüfus sayısına göre il seçim kurullarınca (2018 mali yılı sonuna kadar yeni kurulmuş ilçe ve belediyeler dahil) belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayıları seçim çevrelerine göre tespit edilecek. Tespit edilen üye sayıları il seçim kurullarınca ilgili ilçe seçim kurullarına bildirecek. İl seçim kurullarınca bildirilen belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayıları ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. 
    • 3 Şubat 2019 Pazar: Hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasına katılacakları, büyükşehir belediye başkanlığı seçimi ile ilgili olarak il seçim kurullarınca, belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimleriyle ilgili olarak ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.
    • 10 Şubat 2019 Pazar: Ön seçim - aday yoklaması yapılacak.
    • 18 Şubat 2019 Pazartesi: İl seçim kurullarınca, ön seçimle belirlenen büyükşehir belediye başkan adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneği ilgili siyasi parti il başkanlıklarına, ilçe seçim kurullarınca ön seçim sonucu belirlenen belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyesi adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneği de ilgili siyasi parti ilçe başkanlıklarına alındı belgesi karşılığında teslim edilecek.
    • 19 Şubat 2019 Salı: Siyasi parti ilçe başkanlıklarının belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarının büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında elektronik ortamda DVD, flash bellek, hard disk vb. ile fiziki ortamda kağıt olarak en geç saat 17.00'ye kadar vermelerinin son günü. Bağımsız olarak adaylıklarını koyacak kişilerin adaylık için saat 17.00'ye kadar başvuruları için son günü.
    • 21 Şubat 2019 Perşembe: Siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri tamamlamaları için son gün.
    • 22 Şubat 2019 Cuma: Saat 08.00'de geçici aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkan adayları ise il seçim kurulları tarafından mahallinde ilan edilecek ve itiraz süresi başlayacak.
    • 28 Şubat 2019 Perşembe: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

    MART AYI

    • 1 Mart 2019 Cuma: Seçim kurullarınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durum ilçe veya il seçim kurullarınca siyasi partilere bildirilecek.
    • 2 Mart 2019 Cumartesi: Aday listelerindeki eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmeleri için son günü.
    • 3 Mart 2019 Pazar: Kesin aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca ilan edilecek. İl seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına başlanacak.
    • 21 Mart 2019 Perşembe: Seçim propagandası ve yasaklarının başlangıcı.
    • 24 Mart 2019 Pazar: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.
    • 29 Mart 2019 Cuma: İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek.
    • 30 Mart 2019 Cumartesi: Seçim propagandasının sonu.
    • 31 Mart 2019 Pazar: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek. (Ankara/AA)
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