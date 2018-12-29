29 Aralık 2018 09:39
Meksika’da 7 çocuk yangında hayatını kaybetti
Meksiko’da yoksul mahallesinde bir evde çıkan yangında 7 çocuk hayatını kaybetti. (Fotoğraf: ARŞİV)
Fotoğraf: DHA
Meksika'nın başkenti Meksiko'da Iztapalapa Mahallesi'nde ahşap evde çıkan yangında beşi 10 yaşından küçük 7 çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, ebeveynlerinin işe gittiği ve yangın sırasında çocukların evde yalnız olduklarının sanıldığı kaydedildi.
Yetkililer, yangının evin civarında ısınmak için yakılan ateşten kaynaklanmış olabileceğini söyledi. (Meksiko/AA)