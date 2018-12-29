29 Aralık 2018 01:00
"AKP'nin İstanbul adayları belli oldu" iddiası
Karar Gazetesinin haberinde AKP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının netleştiğini iddia edildi.
Görsel: AKP logosu
Karar gazetesi, sabah düzenlenecek aday tanıtım toplantısı öncesi, AKP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının netleştiğini iddia etti.
Kulis listesinin sızdığı iddia edilen habere göre adaylar şöyle:
- Adalar: Özlem Öztekin Vural
- Ataşehir: İsmail Erdem
- Silivri: MHP’ye verildi
- Çatalca: Mesut Üner
- Esenyurt: Azmi Ekinci
- Avcılar: İbrahim Ulusoy
- Başakşehir: Devam
- Sultangazi: Devam
- Küçükçekmece: Devam
- Büyükçekmece: Mevlüt Uysal
- Beylikdüzü: Mustafa Necati
- Bağcılar: Lokman Çağrıcı
- Esenler: M.Tevfik Göksu
- Güngören: Fatih Özçiçek
- Bahçelievler: Hakan Bahadır
- Bayrampaşa: Devam
- Gaziosmanpaşa: Devam
- Eyüp: Deniz Köken
- Fatih: Ergün Turan
- Kağıthane: Mevlüt Öztekin
- Zeytinburnu: Ömer Arısoy
- Sarıyer: Salih Bayraktar
- Üsküdar: Devam
- Sancaktepe: Şeyma Döğücü
- Ümraniye: İsmet Yıldırım
- Çekmeköy: Devam
- Sultanbeyli: Hüseyin Keskin
- Maltepe: MHP
- Pendik: Ahmet Cin
- Tuzla: Şadi Yazıcı
- Beykoz: Murat Aydın
- Kartal: Ebubekir Taşyürek
- Arnavutköy: Devam
- Bakırköy: Mehmet Umur
- Beşiktaş: MHP
- Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız
- Kadıköy: Özkan Özgül Yavuz
- Şile: İlhan Ocaklı
- Şişli: Fatma Özden Ay
- İstanbul Büyükşehir: Binali Yıldırım
(HABER MERKEZİ)
2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi