UBER sürücüsü tartıştığı müşterisine çarparak kaçtı

İstanbul Fatih'te bir UBER sürücüsü, ücret yüzünden tartıştığı kadın müşterisinin ayağını ezdi. Ayrıca yol kenarında bekleyen başka bir kadına da çarpara, kaçan sürücü, polis tarafından yakalanarak karakola götürüldü. Hafif yaralanan iki kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde saat 19.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre UBER sürücüsü ile kadın yolcusu arasında ücret yüzünden tartışma çıktı. Yol kenarında devam eden tartışmaya çevredekiler de dahil olunca, ismi öğrenilemeyen UBER sürücüsü aracına bindi. Sürücü araçla hareket ettikten sonra önce tartıştığı müşterisine ardından da yol kenarında bekleyen bir başka kadına çarparak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağı ezilen iki kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Balat yönünde kaçmaya çalışan aracı, polis Ayvansaray Caddesi üzerinde durdurdu. Sürücü gözaltına alınarak karakola götürüldü. (İstanbul/DHA)

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