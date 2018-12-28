İsrail askerleri, Gazze Şeridi sınırında bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine saldırısında yaralanan 1 Filistinli hayatını kaybetti.

AA'da yere alan habere göre Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin yaraladığı 26 yaşındaki Kerem Fiyad'ın hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalesinde aralarında bir gazeteci ve sağlık görevlisinin de olduğu 6 kişinin vurularak yaralandığı aktarıldı.

Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilere saldırısında 225'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

(HABER MERKEZİ)