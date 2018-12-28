16 gündür kayıp olan İremnur ölü bulundu
Kayseri'de 16 gündür kendisinden haber alınamayan 18 yaşındaki İremnur Akkoyun'un cansız bedeni metruk bir binanın bahçesinde bulundu.
Fotoğraf: DHA
Kayseri'de ailesiyle tartıştıktan sonra evden ayrılan ve 16 gündür kendisinden haber alınamayan İremnur Akkoyun'un cansız bedeni, metruk binanın bahçesinde bulundu.
DHA'da yer alan habere göre, olay Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı Şehit İzzet Bölükbaşı Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, babası Ünsal Akkoyun ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışan İremnur Akkoyun, geçen 12 Aralık'ta Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı. Kızından haber alamayan baba, polise giderek İremnur'un kaybolduğunu bildirdi. Polis, başvuru üzerine arama çalışması başlattı.
Polis ekipleri, Şehit İzzet Bölükbaşı Sokağı üzerinde, çevresi sac levhalarla kapatılan 12 katlı metruk binanın bahçesinde karlar arasında İremnur Akkoyun'un cansız bedenini buldu. İremnur Akkoyun'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (HABER MERKEZİ)