Mısır'da turistleri taşıyan otobüse bombalı saldırı: 4 ölü

Mısır’ın başkenti Kahire’nin batısında bir turist otobüsünü hedef alan saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Mısır Başsavcısı Nebil Sadık, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır piramitlerinin bulunduğu bölgede, Vietnamlıları taşıyan bir turist otobüsünün geçişi sırasında yola yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 turist ve Mısırlı 1 turist rehberinin hayatını kaybettiğini, otobüs şöförü ile 11 turistin yaralandığını bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Mısır güvenlik güçleri de yılbaşı kutlamaları kapsamında, ülkede olağanüstü güvenlik önlemleri almış ve bütün kiliselerin önündeki yolları trafiğe kapatmıştı.

TÜRKİYE SALDIRIYI KINADI

Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bombalı saldırı sonucunda hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğunun üzüntüyle öğrenildiği bildirildi. Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadesi kullanıldı. (AA)