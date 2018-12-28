Mısır'da turistleri taşıyan otobüse bombalı saldırı
Mısır'ın başkenti Kahir'de, Gize piramitleri yakınında turistleri taşıyan bir otobüse bombalı saldırı düzenlendi.
Fotoğraf: DHA
Yerel medya, Mısır'ın Kahire yakınlarında Gize kentinde turistleri taşıyan bir otobüse bombalı saldırı düzenlendiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Mısır Piramitleri'ni gezmek için bölgede olan turistlere yönelik saldırıda, 2 Vietnamlı turistin hayatını kaybettiğini, 10 turistin de yaralandığını duyurdu. Saldırının, otobüsün geçtiği sırada, patlayıcının infilak ettirilmesi şeklinde yapıldığı belirtiliyor.
Al-Hayat Press ise saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.
(DHA)
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