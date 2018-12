Yazar Amos Oz hayatını kaybetti

İsrailli yazar Amos Klausner (Oz), 79 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini kızı Fania Oz-Salzberger, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

Yazar Amos Oz'un kızı Fania Oz-Salzberger, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Yazar Amos Oz'un kanser yüzünden yaşamını yitirdiğini duyurdu. Fania Oz-Salzberger ölüm haberini, “Onu sevenlere teşekkür ederiz” sözleriyle duyurdu.

My beloved father, Amos Oz, a wonderful family man, an author, a man of peace and moderation, died today peacefully after a short battle with cancer. He was surrounded by his lovers and knew it to the end.

May his good legacy continue to amend the world.