Yazar Amos Oz hayatını kaybetti

İsrailli yazar Amos Klausner (Oz), 79 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini kızı Fania Oz-Salzberger, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

Yazar Amos Oz'un kızı Fania Oz-Salzberger, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Yazar Amos Oz'un kanser yüzünden yaşamını yitirdiğini duyurdu. Fania Oz-Salzberger ölüm haberini, “Onu sevenlere teşekkür ederiz” sözleriyle duyurdu.

My beloved father, Amos Oz, a wonderful family man, an author, a man of peace and moderation, died today peacefully after a short battle with cancer. He was surrounded by his lovers and knew it to the end.

May his good legacy continue to amend the world. — Fania Oz-Salzberger פניה עוז-זלצברגר (@faniaoz) 28 Aralık 2018

YAZAR AMOS OZ KİMDİR?

wikipedia.org'da yer alan bilgilere göre, Amos Oz ya da asıl adıyla Amos Klausner, 4 Mayıs 1939 doğumlu İsrailli romancı, gazeteci, yazar ve barış aktivistiydi. Üniversite yıllarından beri İsrail-Filistin süreci üstüne sunduğu barışçıl çözüm önerileri ve pozitif demeçleriyle tanınıyordu. 2005 yılından bu yana Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterildi. Ayrıca 2008 yılında "Geçmişin Yaratıcı Çevirisi" sebebiyle Dan David Ödülü almıştır. İsrail-Filistin ihtilafı için iki devletli çözüm planının İsrail'deki ilk savunucularından olan Oz, İsrail'deki barış örgütü Peace Now'ın (Barış Şimdi) kurucularındandı. Eserleri 20’den fazla dile çevrilen Oz, İsrail’de barış yanlısı cephenin en önde gelen seslerinden biri olarak görülüyordu. (HABER MERKEZİ)