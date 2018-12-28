Özgür Özel: Devlet Bahçeli dükkanı kapattı

Manisa'da, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Devlet Bahçeli'yi eleştirerek, "Sayın Devlet Bahçeli dükkanı kapattı. Bir Milliyetçi Hareket Partisi vardı muhalif kimliğiyle. Sayın Bahçeli, hiçbirimizin söylemediği hırçınlıktaki sözleri Recep Tayyip Erdoğan'a söylerdi. Sonra ne olduysa oldu, patron çıldırdı ve dükkanı kapattı. MHP ortadan ikiye bölündü" dedi.

MHP'nin ikiye bölündüğunü hatırlatan Özel, "60 yıllık Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinden bir parti daha çıktı. Şimdi kalkmış diyor ki o bazılarını tatile göndersin. Bizim tatile ihtiyacımız yok Sayın Bahçeli. Tatili yapan muhalefet partisiyiz diye Meclise girip, iktidar partisinin yancılığını yapan sizin partinizdir. Biz emekliler için, yaşa takılanlar için, emekçiler için, asgari ücretliler için, sendikal haklarından mahrum bırakılmış işçiler için, dünyanın en pahalı mazotunu kullanan çiftçiler için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Tatile siz çıktınız. Muhalefeti bıraktınız. Milletin anasını ağlatanlarla da kol kola girdiniz" diye konuştu.

'KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL'

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlığa atananlar arasında emekli maaşı ve yaşlılık aylığı alanlar varsa bunun kesilmeyip, çift maaş almalarının önünü açan kararnameyi eleştiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını dinlemek yerine, 'Bunlar nereden türedi? Neden emekli edelim bunları erken yaşta? Erken yaşta emekli olacaklar sonra kendilerine başka iş bulacaklar?' demişti. Söylediklerinin gerçekle ilgisi yoktu. Kimse erken yaşta emekli olsun istemiyordu. Herkes hak ettiği emekliliği istiyordu. Cumhurbaşkanı emeklilikte takılanlara karşı acımasızca davrandı. Bugün onlara göstermediği şefkati ve anlayışı, bugün kendi bakanlarına ve cumhurbaşkanı yardımcılarına gösterdiğini görüyoruz. Bugün bir kararname çıkarmış ve o kararnamede diyor ki 'Bakanlarım emekli olursa ya da zaten emeklilerse bunlar çift maaş alsın'. Emeklilikte yaşa takılanlara, 'çift dikiş olmaz' diye meydan okuyan, hadlerini bildiren Erdoğan, bakanlarına çift maaş vermeye çalışıyor. Şaşırmamak elde değil. Senin bakanlarının kimisi eski CEO, kimi eski zincir okullara sahip. Hepsinin müthiş gelirleri var. Bir de emeklilik maaşlarının peşine düşmüşler. Bu nasıl bir tamahkârlıktır, sen emeklilikte yaşa takılanlara hakkını verme, bakanına ayrıyeten emekli maaşı ver. Kabul etmek mümkün değil."

'BAKALIM MECLİS AÇILDIĞINDA KİM, NASIL OY KULLANACAK?'

Sakarya'daki tank palet fabrikasının özelleştirilmek istenmesine de değinen Özel, şunları söyledi:

"CHP olarak kanun teklifimizi verdik. Teklifimiz şu; Sakarya'daki tank fabrikasının özelleştirilmemesi lazım. Askeriyeye ait böyle kuruluşların milli olarak kalması, yandaşlara peşkeş çekilmemesi lazım. Bu konuda, 'Tank fabrikasının özelleştirilmesine karşıyız' diyor. İYİ Parti, 'Karşıyız' diyor. Bizim zaten her türlü bu tip özelleştirmelere tavrımız belli. Bekliyoruz; bakalım Meclis açıldığında kim, nasıl oy kullanacak? Ama bizim yapacağımız en önemli iş, Meclisin ilgili komisyonunu olağanüstü toplantıya çağırmak olacak. O gün yine göreceğiz bakalım; kim bu ülkenin varlıklarının devlette kalmasından yana, kim tank fabrikasının yandaşlara karşı peşkeş çekilmemesinden yana; hep birlikte göreceğiz." (Manisa/DHA)

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