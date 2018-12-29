29 Aralık 2018 09:23

Kriz nedeniyle bir işçi atılırsa diğer işçilerin de sonu aynı olur

Tuzla'dan bir işçi yazdı: Evrensel’e yazan diğer emekçi kardeşlerimizin de belirttiği gibi davrandık ve haklarımızı aldık.

Kriz nedeniyle bir işçi atılırsa diğer işçilerin de sonu aynı olur

Fotoğraf: Pixabay

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    İnşaat işçisi
    Tuzla/İstanbul

    Merhaba Evrensel okurları; öncelikle tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selamlarımı iletmek isterim.

    Ben Gemak Tersanesinde bir projede çalışan bir inşaat işçisiydim. Bir süre çalıştıktan sonra kriz bahane edilerek çalışan arkadaşlar çıkarılmaya başlandı. Daha sonra ben ve birkaç arkadaşımı daha çıkardılar. İçerde kalan diğer arkadaşlarımız hem bizim için üzülmüşler, hem de işsizlik tehlikesi nedeniyle korkmaya başlamışlar. Bizi çıkardıklarını söylediklerinde beraber işi bırakalım ya da yavaşlatalım diye tartışmaya başladık ama genel olarak “iş bulamayız bu kriz zamanında” diye bir kaygı ortaya çıkınca herhangi bir şey yapmayı başaramadık.

    Arkadaşlar da haklılardı. Üzerimizde o kadar baskı ve sorumluluk var ki; kira, çocukların geçim derdi, okul masrafları, enflasyon... Ama bir işyerinde birisi kriz nedeniyle çıkarılırsa kesinlikle diğer işçilerinde sonu aynı olur. Herkes “Daha fazla çalışalım belki bizi atmazlar” diye düşünüyordu ama öyle olmadı. Bütün arkadaşları krizi bahane ederek çıkardılar. Bizim yerimize başka bir ekip bulup onları çalıştırmaya başlamışlar. Muhtemelen bize yapılanı, birkaç ay sonra bu emekçi kardeşlerime de yapılacak.

    İşten attıkları gibi bir de paralarımıza ödememişlerdi, herkese ödemek üzere söz verip tarih vermişlerdi. Biz de kendi aramızda haberleştik ve öğrendik ki bütün işçilere farklı tarihler verilmiş. Kimine 5 Ocak demişler, kimine 10, kimine 7, kimine aralık ayına tarih vermişler. Ben düzenli olarak Evrensel gazetesi okuyan bir işçiyim. Gazetedeki işçi mektupları ve direniş haberleri en çok ilgimi çeken kısımlar. TARİŞ işçilerinin, Cargill işçilerinin ve Flormar’daki emekçi kardeşlerimizin ne yaptıklarına her gün bakardım. Bir gün biz de yaşamak zorunda kalacak mıyız acaba diye sorardım kendi kendime. İşte benzeri bir olay başımıza gelmişti. Hakkımız yenmiş işten atılmıştık ve birleşmekten başka çaremiz yoktu. Tek gitsek hiçbir şey alamazdık, hatta üstüne dayak bile yiyebilirdik. Ancak Evrensel’e yazan diğer emekçi kardeşlerimizin de belirttiği gibi birleşerek bir şeyler yapma şansımız var. Tek tek herkesi arayarak ulaştım, birleşmemiz ve tepki koymamız gerektiğini anlattım. Gazetede okuduğum haberleri ve diğer emekçi kardeşlerimin mektuplarını ve haberlerini buldum. Onları teker teker bütün konuştuğum arkadaşlarıma gösterdim. Benim gibi genç bir işçiyi dinlediler. Burada gazete okumanın önemini özellikle anladım ve onlar da anladılar. Daha sonra 20 Aralık günü bir toplantı ayarladık. Atılan tüm arkadaşlar geldi. Toplantıda beni ve bir diğer işçi abimizi temsilci olarak belirlediler. Beraberce gidip tersanenin kapısına dayanacaktık. Tersaneye gittiğimizde neler yapacağımızı ve yapmamız gerektiğini ayrıntılı olarak tartıştık.

    Ertesi gün sabah tersaneye gittik ve taşeron yetkilisi ile 2 temsilci görüşmeye gittik. Paraları şuan veremeyeceklerini ancak 1 hafta sonra yarısını yatırabileceklerini söylediler ve çok üstten ve küçümser tarzda konuşuyorlardı. Biz ise işçiler adına paraları bugün alacağımızı ve bunda kararlı olduğumuzu söyledik. Kararlılığımızı da o gün fazlasıyla kanıtladık. Bizleri yıldırmak için türlü şeyler denediler hatta birkaç arbede bile yaşandı ama bundan zararlı çıkan taşeron temsilcileri oldu. Tansiyon bir ara çok yükseldi ama kararlı olduğumuzu ve geri adım atmayacağımızı gördüler. Daha sonra pes edip gidip paralarımızı getirdiler. Bir kez daha hem biz hem de patronlar birleştiğimizde ve kararlı olduğumuzda işçilerin kazanabileceğinin farkına vardı. Azınlık onlar çoğunluk biziz. Tuzu kuru olan onlar, yoksul olan biziz. İşçiler olarak ancak birleşirsek güçlüyüz.

    SÖMÜRÜYE KARŞI ÇIKMAYI ÖĞRENMEK ZORUNDAYIZ

    İstanbul Şehir Hastanesi inşaatından bir grup işçi

    Geçtiğimiz pazar günü İstanbul Şehir Hastanesi inşaatında çalışan bir arkadaşımız, geç bir saatte koğuşundan çıkıp şantiye alanında bulunan kule vince çıktı. Çalıştığımız firmadan ücret alamadığımız için böyle bir tepki göstermek istedi. Firma yöneticileri ekonomik krizle alakalı bir durum var diye ücretlerimizi alamadığımız söyledi. Biz her ay geciken maaşlardan kaynaklı evimize para gönderemiyoruz. Tepki gösteren işçi arkadaşımız yaka paça koğuştan atıldı, onu işsiz bıraktılar. Kovulduğu zaman maaşını eline verdiler. İlla kule vince çıkınca mı maaşımızı verecek patronlar?

    Ana firmanın altında çalıştığımız taşeron firmalar maaşımızı vermediği için mağdur olduğumuz zaman hiç kimse bir şey demiyor! İstanbul havalimanı işçileri gibi ayaklansak, bir araya gelsek bile suçlu gene biz oluyoruz. Kule vince çıkan arkadaştan kimler haberdar ki? Taşeron firmalar bunu bilse işçiye duyurtmamaya çalışıyor ya da işçi duymuş ise patron şunu söylüyor: “Bakın, kule vinçe çıkmak çözüm değil ana firma böyle yaparsanız işten kovar.”

    Havalar iyice soğudu. Bazen yoğun esen rüzgardan kaynaklı şantiyeye bile çıkamıyoruz. Yevmiyemizi alamadan koğuşta duruyoruz. Kışlık mont gelecekmiş. Eğer iki aydan önce işten çıkarsak mont ücretini bizden keseceklermiş. Ne maaşları düzenli alabiliyoruz ne de sağlığımızı düşünen bir firma var. Ama iş yapmaya gelince hadi hadi diye bizi sıkıştırıyorlar. Sabah 8’de başlıyoruz, akşam 21.00’e kadar mesai bile yaptırıyorlar. Şimdi bizim arkadaşımız kendi başına bir tepki göstermiş ama suçlu o mu? Asgari ücretle tek başına geçinmek zorunda olan bizleriz. Aldığımız maaşla ailelerimize bakmaya çalışıyoruz. Ama patronlar bizim sırtımızdan her geçen gün daha da zengin olurken, kriz var diye işten atmakla tehdit ediyor. Krizi önlemek, yönetmek devletin işiyken patronlar sanki semeri sırtımıza dayamış ve ölene kadar çalışın diyor.

    Biz biliyoruz ki bu şantiyede ölsek de İstanbul Havalimanı inşaatında ölen işçiler duyulmadığı gibi bizi de duyan olmayacak. Oysa duyulacak, duyurmak istediğimiz o kadar çok haksızlık, adaletsizlik var ki...

    Birçoğumuz geçen seçimlerde AK Parti’ye oy verdik ama artık vermeyeceğiz. AK Parti bizi en çok fakirleştiren iktidar oldu. Çocuklarına, kendilerine sefa sürecek bir yaşam kuran Cumhurbaşkanı bizim gibi işçileri yönetemez. Bizlere sundukları tek şey kölece çalışmak. Bizleri sömürmelerine izin vermemeyi öğrenmek zorundayız.

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