28 Aralık 2018 20:02
Cargill işçilerinden sosyal medya kampanyası: #EveEkmekCargilleSendika
255 gündür sendika hakkı için direnen Cargill işçileri, sosyal medya kampanyası başlattı.
Fotoğraf: Evrensel
Bursa’da kurulu Cargill Fabrikası’nda sendikaya üye oldukları için işten atılan Cargill işçileri seslerini duyurmak için sosyal medya kampanyası başlattı. Tek Gıda-İş üyesi işçiler taleplerini ‘#EveEkmekCargilleSendika’ etiketiyle birlikte paylaşıyor. Aynı etiketle sosyal medya kullanıcıları da Cargill işçilerine destek mesajları paylaşıyor. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)
ETİKETLER: Cargill direnişi
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