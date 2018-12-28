Cizre'de yaşamını yitiren sağlık emekçileri anıldı

SES İstanbul Şubeleri tarafından “30 Aralık SES Barış Şehitleri Günü”ne ilişkin yapılan açıklamada, "Başta Eyüp, Şeyhmuz ve Aziz olmak üzere yitirdiğimiz tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine sözümüz barış olacak" denildi.

Sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan çatışmalarda yaşamlarını yitiren sağlık emekçileri Eyüp Ergen, Şeyhmus Dursun ve Abdülaziz Yural’ın anısına 30 Aralık gününü “SES Barış Şehitleri Günü” dolayısıyla SES İstanbul Şubeleri tarafından basın açıklaması düzenlendi.

28 Aralık 2011 tarihinde Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde savaş uçaklarının bombardımanı sonucu yaşamını yitiren 19’u çocuk 34 sivil anıldı.

'BARIŞ SÖZÜNÜN HEDEF OLDUĞU GÜNLERDEN GEÇİYORUZ'

"30 Aralık SES Barış Şehitleri Günü" dolayısıyla yapılan açıklamayı SES Şişli Şube Eş Başkanı Ferdane Çakır okudu. "Barış sözünün, barış isteğinin hedef olduğu günlerden geçiyoruz" diyen Çakır, "Sadece içinde bulunduğumuz hafta içerisinde TTB Merkez Konsey üyeleri savaş bir halk sağlığı sorunudur dedikleri için mahkeme salonundaydılar. Cizre Ambulans davası bu hafta devam etti; Cizre’de yaralılara ulaşmaya çalışan sağlık emekçileri mahkeme önündeydi- beraat ettiler. Üyemiz Şebnem Korur Fincancı’ya yargılandığı mahkemede ceza verildi. Yakın zamanda Eş Başkanımız beyaz bayrak eylemleri gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış; adli kontrol ile serbest bırakılmıştı" diye konuştu.

'SÖZÜMÜZ BARIŞ OLACAK'

İnsanları yaşatmaya ant içmiş sağlık çalışanları yine yaşatmaya çalışırlarken yaşamlarından olduklarını söyleyen Çakır, "Gece yoğun geçen nöbetten sonra dinlenmek için bir an önce eve varmayı hayal ediyordu Eyüp. Hedef gözetilerek ateş edilmişti, tek kurşunla, katledildiğinde tarih 27 Ağustos 2015’i gösteriyordu. Vaka ihbarı verildi ve yola çıktılar. Ambulansı kullanan Şeyhmuz, zamanla yarışıyordu. Nerden bilebilirdi ki polis noktasından ateş açılacağını, Şeyhmuz katledildiğinde tarih 25 Eylül 2015’i gösteriyordu. Yaşadığı sokakta yaralı bir kadını kurtarmak ve ilk müdahalede bulunmak için çabalıyordu Aziz. Sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi ile birlikte insan hakları mücadelesinde de yılmadan yer alan ve mücadelenin sıra neferi olan Aziz, keskin nişancı tarafından hedef gözetilerek katledildiğinde tarih 30 Aralık 2015’i gösteriyordu. 30 Aralık’ta Yani Barış Şehitleri gününde. Başta Eyüp, Şeyhmuz ve Aziz olmak üzere yitirdiğimiz tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine sözümüz barış olacak" dedi. (İstanbul/EVRENSEL)