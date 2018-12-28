'Hazırlanan yasa tasarıları hayvan haklarını korumaktan uzak'

İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, hayvanlara yönelik son zamanlarda artan şiddete karşı yazılı açıklama yaparak “Zaman zaman ortaya atılan yasa tasarıları gereklikleri karşılamaktan uzak, hayvan haklarını korumak için yetersiz” dedi.

Son zamanlarda hayvanlara yönelik şiddet haberlerinin arttığının vurgulandığı İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu açıklamasında, “Kendini bilmez bir takım insanların medyaya malzeme çıkartmak için hayvanlara eziyet etmesi, sahipli/sahipsiz hayvanlara yapılan fiziksel şiddet eylemleri, işkenceler, tecavüzler; kimi türlerin aslında bilimsel hiçbir gerçeğe dayanmamasına rağmen yasaklı/tehlikeli ırk ilan edilmesi; hayvanların internet ve petshoplar yolu ile bir 'mal' gibi satılması, insanların kendi zevkleri için o günün 'moda'sı olan hayvanları satın alıp hevesi geçince sokağa bırakması, belediyelerin barınak ve sağlık hizmetlerini sağlamakta yetersiz kalması ve bunun gibi her gün binlercesi yaşanan birçok olaya maalesef sadece tanık olabiliyor, üzülüyor, bireysel olarak yardım etmeye çalışıyoruz. Çünkü hayvanları korumak zorunda olan devlet, bu korumayı sağlamak için maalesef elini bile kıpırdatmıyor” ifadeleri yer aldı.

“Kendilerini koruyamayan, yaşadıkları sıkıntıları dile getiremeyen, acılarını dindiremeyen hayvanları korumanın hem vatandaş hem de hukukçu olarak görevimiz olduğunun bilincindeyiz” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada şunlar kaydedildi: Bu nedenle, devletin yasa çalışmalarına hayvan hakları uzmanlarını dahil etmesini, çıkarılacak yasanın uluslararası sözleşmelere sözde değil gerçekten uyum sağlanmasını talep ediyor ve yasaların gerekli seviyeye getirilmesi için tüm süreçlerin takipçisi olacağımızın sözünü veriyoruz. (İzmir/EVRENSEL)