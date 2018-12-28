Silah tekelleri, Suudi Arabistan’a uygulanan ambargodan rahatsız

Alman silah tekelleri, hükümetin Suudi Arabistan’a, Yemen’e saldırıları ve Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle uyguladığı ambargodan rahatsız oldu. Alman Güvenlik ve Savunma Endüstrisi (BDSV) Müdürü Christoph Atzpodien, yaptığı açıklamada, hükümetin tamamen politik nedenlerle alınan kararırın yükünün silah satan şirketlere bindirilemeyeceğini savunarak “Bu konuda gerekirse tazminat söz konusu olabilir” dedi. Hükümetin ambargo kararı silah tekelleri tarafından daha önce de olumlu karşılanmamıştı.

SİLAH SATIŞLARI DURDURULMUŞTU

Federal Hükümet, geçtiğimiz mart ayında Yemen’de çatışma halinde olan ülkelere silah satmama kararı almıştı. Ancak, daha önce satışına izin verilen silahlar bu kapsamın dışında tutulmuştu. Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’da öldürülmesinden sonra ise hükümet, bütün silah satışlarını durdurmuştu. Ancak bunun ne zamana kadar devam edeceği ise belirsiz.

Almanya Suudi Arabistan’a silah satışını durdurdu

BDSV Müdürü Atzpodien, hükümetin bu konuda alınan kararın ne kadar devam edeceğine açıklık getirmesini de istedi. Silah tekelleri AB ve NATO üyesi dışındaki ülkelere silah satışı konusunda kolaylıkların sağlanması konusunda baskı yapmaya devam ediyor.

4.62 MİLYAR AVROLUK SİLAH SATIŞ İZNİ

Öte yandan Alman basınında yer alan haberlere göre, Almanya geçtiğimiz yıl 13 Aralık’a kadar toplam 4.62 milyar avroluk silah satışına onay verdi. Bir önceki yılda ise toplam 6.24 milyar avroluk satış izni verilmişti. Böylece 2015 yılından bu yana silah satış izninde ilk kez bir gerileme yaşandı. 2015’te 7.86 milyar avroluk silah satış izni verilmişti.

Almanya, Suudi Arabistan'a 417 milyon avroluk silah sattı

2018’de Almanya’dan en fazla silah satın alan ülkeler sıralamasında 802 milyon avro ile yine Cezayir başı çekiyor. Onu ABD (506 milyon avro) ve Avusturalya (432 milyon avro) takip ediyor. Silah ambargosunun uygulandığı Suudi Arabistan ise 2018’de Almanya’dan en fazla silah satın alan dördüncü ülke oldu.

Konuyla ilgili soru önergesi veren Yeşiller Partisi Milletvekili Omid Nouripour, Federal Hükümete otoriter rejimlere ve savaş bölgelerine silah satışını durdurma çağrısında bulundu. (Köln/EVRENSEL)