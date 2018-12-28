Tahir Elçi anması Roboskî’de yapıldı

Diyarbakır Barosu, Tahir Elçi’ye ilişkin her hafta Diyarbakır Adliyesi önünde düzenlediği anma etkinliğinin 156’ncısını, üzerinden 7 yıl geçen Roboskî Katliamı’nın yıl dönümü nedeniyle Roboskî’de gerçekleştirdi.

Diyarbakır Barosu adına, ailelerle beraber Roboskî Mezarlığı’nda açıklama yapıldı. Roboskî Katliamı’nın yıl dönümü olması nedeniyle bu haftaki açıklamayı Roboskî’de yapma ihtiyacı duyduklarını belirten Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, “Biz bugün Tahir Elçi’nin doğduğu topraklardayız. Onun ruhunu da sizlere getirdik” dedi. İHD ve TİHV temsilcilerinin de katıldığı anmada, Roboskîli ailelere karşı mahçup olduklarını dile getiren Aydın, özür dilediklerini belirterek “Soruşturmayı yeniden canlandırabilir miyiz diye tekrar bir araya geleceğiz. Yol ve yöntemler üzerine konuşacağız. Çünkü Tahir Elçi’nin de 34 insanımızın da failleri aramızda dolaşıyor. Bu failler ortaya çıkarılıp yargılanana kadar mücadele edeceğiz” dedi.

Cihan Aydın, Diyarbakır Barosu olarak ailelerin yanında olacaklarını ve failleri yargı karşısına çıkarmak için çaba harcayacaklarını söyledi. (Şırnak/EVRENSEL)

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